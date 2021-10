Po latach poznaliśmy tożsamość Zodiac Killera. Znaleźli go byli pracownicy FBI

Zodiac Killer zdemaskowany? Byli pracownicy FBI go zidentyfikowali

Seryjny zabójca w późnych latach 60. dopuścił się kilku przypadkowych morderstw, a rozgłos zyskał przez rozsyłanie tajemniczych listów i notatek do policji i mediów. Nigdy nie został zidentyfikowany przez FBI, ale wygląda na to, że po latach tajemnica została w końcu rozwiązana.

Detektywi i śledczy z jednostki znanej jako Case Breakers powiedzieli w rozmowie z Fox News, że zidentyfikowali Zodiac Killera jako Gary'ego Francisa Poste'a. Z ich relacji wynika, że mężczyzna zmarł w 2018 roku. Został powiązany z pięcioma morderstwami w okolicach San Francisco, a Case Breakers powiązali Poste'a z szóstym morderstwem, którego miał dokonać w Południowej Kalifornii.

Zodiak od lat inspiruje twórców muzyki, filmów i książek - na podstawie tych wydarzeń powstał m.in. "Brudny Harry" z Clintem Eastwoodem, czy jeden z sezonów "American Horror Story".

Zabójca wysyłał listy do gazet w Północnej Kalifornii, w których groził, że jeżeli nie zostaną wydrukowane, to będzie mordował kolejne osoby. Case Breakers twierdzą, że zidentyfikowali go przez nowe dowody w sprawie - zdjęcia z darkroomu Poste'a przedstawiają blizny na czole, które zgadzają się z rysunkiem Zodiaka.

Grupa dodaje również, że rozszyfrowali listy Zodiaka, w których zdradził, jak się nazywa. W nich twierdził również, że zabił aż 37 osób. FBI nie skomentowało rewelacji Case Breakers i nadal twierdzi, że sprawa jest otwarta i nierozwiązana. Podobnego zdania jest również policja z San Francisco.