Pociąg metra wypadł z torów. Maszynistę przed tragedią uratował wieloryb

W nocy z niedzieli na poniedziałek 2 listopada 2020 o godz. 0:30 na końcowej stacji metra De Akkers w miejscowości Spijkenisse w okolicach Rotterdamu doszło do niecodziennego wypadku. Pociąg metra o mało nie wpadł do wody. Przed katastrofą uchroniła go rzeźba w kształcie ogona wieloryba.

Pociąg metra zawisł na płetwie wieloryba

Holenderski pociąg wypadł z torów i przebił barierę ochronną. Motorniczego tragicznego kursu uratowało gigantyczne dzieło sztuki umiejscowione tuż obok miejsca wypadku.

" Pociąg metra w Spijkenisse, niedaleko Rotterdamu w Holandii, przebił się przez barierę na końcu torów i zatrzymał się na rzeźbie w kształcie ogona wieloryba, 10 metrów nad wodą "

- poinformowała agencja Associated Press.

Jak doszło do wypadku?

Pociąg z niewyjaśnionych dotąd powodów nie zatrzymał się przed końcem torów i staranował strefę buforową. Po przebiciu barierek zawisł na gigantycznej rzeźbie przedstawiającej ogon wieloryba. Na szczęście w maszynie nie było nikogo poza maszynistą. Gdyby nie wieloryb, maszyna spadłaby z wysokości 10 metrów do wody.

Rzeźba przedstawiająca dwa ogony wielorybów wystające z wody jest dziełem architekta i artysty Maartena Struijsa. Została umieszczona na końcu torów w 2002 roku. Artysta powiedział holenderskim mediom, że był zaskoczony, iż konstrukcja wytrzymała aż takie obciążenie. Płetwa wieloryba jest wykonana bowiem ze wzmocnionego poliestru.

Wierzysz w szczęśliwe zbiegi okoliczności? Tak Nie Teraz już tak Nie mam zdania

Tymczasem w województwie śląskim doszło również do niecodziennego wypadku. Pijany kierowca audi uderzył w innego pijanego kierowcę... audi.

Zobacz również: Najpierw lot nad rondem w Rąbieniu, teraz akcja w Rybniku. Kolejny kierowca popisał się na skrzyżowaniu