Poćwiartował żonę i wyrzucił zwłoki do ścieków. Twierdzi, że zrobił to w samoobronie

Makabryczna zbrodnia z południa Francji. Aresztowany mieszkaniec Brooklynu w Nowym Jorku został zatrzymany przez policję pod zarzutem morderstwa własnej żony, której szczątki ukrył w pobliżu ich domu wakacyjnego w Europie. Twierdzi, że działał w samoobronie.

Makabryczne morderstwo w samoobronie?

Jak podaje Fox News, francuska policja aresztowała mężczyznę podejrzanego o makabryczne zabójstwo rodem z horroru. Billy Kruger trafił do celi 24 lipca 2020 roku za zamordowanie żony, poćwiartowanie jej zwłok i pozbycie się pozostałości w kanale, znającej się w domu letniskowym na południu Francji. Mężczyzna, który ma obywatelstwo francusko-amerykańskie został zatrzymany, kiedy zamierzał opuścić Francję z Tuluzy.

Ofiarą była 52-letnia Laure Bardina-Kruger. Jej ciało znaleziono w studzience kanalizacyjnej w miejscowości Peyriac-de-Mer. Kiedy Kruger przyznał się do dwukrotnego dźgnięcia swojej małżonki, został oskarżony o morderstwo kwalifikowane. Sprawę w rozmowie z mediami potwierdziła prokuratorka Marie-Agnès Joly.

Małżeństwo co roku wyjeżdżało na kilka tygodni do Peyriac-de-Mer - malowniczej miejscowości nad Morzem Śródziemnym. Para planowała wrócić w piątek 24 lipca do domu w stolicy Indonezji - Dżakarty. Billy Krueger był tam instruktorem nurkowania. Jego zamordowana żona uczyła w szkole międzykulturowej. Przed wyjazdem do domu Laure Bardina-Kruger miała odwiedzić swoją rodzinę w Carcassonne. Kiedy się nie zjawiła, zaniepokojony ojciec kobiety zawiadomił policję.

Funkcjonariusze zaczęli poszukiwania. Śledczy ustalili, że para była ostatni raz widziana wieczorem w lokalnej restauracji. Miało to miejsce kilka godzin przed śmiercią. W domu odnaleźli bagaż kobiety. W kanale burzowym znaleziono natomiast jej zmasakrowane zwłoki. Natychmiast ruszono na poszukiwania męża Laure Bardina-Kruger, którego udało się złapać na lotnisku. Na razie nie podano jeszcze wszystkich szczegółów przestępstwa. Wiadomo jedynie, że Billy Kruger pokłócił się z żoną i w wyniku sporu sięgnął po nóż. Zadał jej dwa ciosy, a następnie rozczłonkował ciało, które wrzucił do ścieków. Utrzymuje, że była to samoobrona. Według zeznań rodziny do tej pory w małżeństwie nie dochodziło do żadnych oznak przemocy. Mamy nadzieję, że wkrótce Billy Kruger odpowie za tę straszną zbrodnię wpisującą się w przemoc wobec kobiet.

