Jak podaje PAP, od nowego roku wybrane usługi Poczty Polskiej będą droższe i podwyżka wyniesie od 2 do maksymalnie 11 proc. Będzie to pierwsza od trzech lat korekta cenowa przesyłek listowych wysyłanych do adresatów w Polsce.

Poczta Polska podnosi ceny. Co się zmieni od nowego roku?

Poczta Polska poinformowała, że od 1 stycznia 2022 roku nastąpi modyfikacja "Cennika usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym". Wprowadzone zmiany zostały przyjęte przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Jak wskazała Poczta:

Rosnące z roku na rok koszty pracy i transportu, ogólnoświatowy wzrost cen surowców wykorzystywanych przez spółkę oraz spadający wolumen przesyłek listowych, przy zachowaniu wysokiego tempa inwestycji w podnoszenie swojej konkurencyjności na rynku, stały się impulsem do dokonania pierwszej od trzech lat modyfikacji cen przesyłek krajowych.

Poczta w komunikacie wyjaśnia, że skala podwyżek wybranych usług w obrocie krajowym oscyluje w granicach od 2 do maksymalnie 11 proc.

Przykładowo, cena popularnych listów nierejestrowanych ekonomicznych, w najczęściej wybieranych formatach S i M, wzrośnie o 30 gr. Z kolei opłata za przesyłkę poleconą priorytetową, w podstawowym formacie S (obejmującym kopertę, do której zmieści się złożona na pół kartka A4), zdrożeje o zaledwie 10 gr.

Według Poczty, dla statystycznego Polaka, który wysyła coraz mniej listów, będzie to oznaczało dodatkowy wydatek rzędu kilku złotych w skali całego roku.

Dla Poczty Polskiej nawet niewielka korekta cen świadczonych usług, to dodatkowy wzrost przychodu, który umożliwi uruchamianie nowych placówek pocztowych, jak i utrzymanie tych rzadziej odwiedzanych przez klientów, zlokalizowanych na terenach wiejskich.

Poczta zapewniła, że obowiązujące ceny przesyłek w obrocie zagranicznym oraz paczek pozostaną bez zmian.

Poczta Polska przypomniała, że zapewnia wszystkim obywatelom dostęp do powszechnych usług pocztowych, świadczonych w sposób jednolity i na porównywalnych warunkach. Jak dodano, w tym celu spółka utrzymuje na terenie całego kraju sieć placówek pocztowych i oddawczych skrzynek na listy.

Spółka podkreśliła, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pocztowego, nie może zamykać nierentownych placówek czy likwidować usług, które przynoszą straty.