Poczta Polska uruchamia specjalne godziny dla seniorów. Kolejne zmiany w dobie pandemii

Walka z koronawirusem w Polsce trwa. Najbardziej narażeni na zachorowania na COVID-19 są seniorzy. Młode osoby o wiele lepiej znoszą chorobę, czasem nawet przechodzą ją bezobjawowo. Dlatego tak ważne jest izolowanie osób starszych i umożliwienie im funkcjonowania z dala od potencjalnych nosicieli wśród młodzieży.

Koronawirus: Poczta Polska wprowadza godziny dla seniorów

W związku z tym sklepy, drogerie i apteki wprowadziły niedawno specjalne godziny dla seniorów. Dzięki temu osoby 65+ mogą robić zakupy każdego dnia w godzinach 10-12 wyłącznie w towarzystwie swoich równolatków. Do grona placówek, które skorzystają z takiego rozwiązania dołącza Poczta Polska.

W placówkach pocztowych nadal obowiązuje zasada ograniczenia liczby klientów. Przy okienku może stać tylko jedna osoba, oczywiście w bezpiecznej odległości od pracownika. Dodatkowo, jak czytamy na prawo.pl, od poniedziałku do piątku od godziny 10:00 do 12:00, sprawy na poczcie będą mogli załatwiać wyłącznie seniorzy powyżej 65 roku życia. Godziny są inne w przypadku placówek, które otwiera się o godzinie 11. Wówczas seniorzy będą obsługiwani tylko do 12.

Władze apelują także, aby podczas świąt wielkanocnych zostać w domu. W miarę możliwości każdy z klientów zarówno poczty, apteki czy sklepów spożywczych powinni korzystać z płatności bezgotówkowych.