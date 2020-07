Poczuj się jak zawodnik quidditcha! Powstały buty inspirowane miotłą Harry'ego Pottera

Seria "Harry Potter" cieszy się nieustającą popularnością. Nie tylko jej książkowy pierwowzór, ale również filmowe adaptacje. Z tego powodu co roku powstaje niezliczona ilość gadżetów związanych z magicznym światem J.K. Rowling. Jednym z najnowszych są sportowe buty firmy K-Swiss.

Harry Potter - adidasy inspirowane miotłą czarodzieja

Jednym z nieodłącznych elementów wszystkich książek z serii "Harry Potter" są latanie na miotle i ekscytujące mecze quidditcha. Niebawem wierni fani młodego czarodzieja będą mieli okazję poczuć się jak zawodnik tego magicznego sportu dzięki butom o nazwie Firebolt Hypercourt Express 2. Tak, nie mylicie się. To adidasy inspirowane słynną miotłą Harry'ego.

Chodzi o Błyskawicę - najlepszą miotłę w całym czarodziejskim świecie, której model służył drużynom Irlandii i Bułgarii w sławetnych mistrzostwach świata quidditcha, ukazanych w czwartej odsłonie przygód Harry'ego. Młody czarodziej również posiadał ten niezwykle cenny egzemplarz, który trafił do niego dzięki Syriuszowi Blackowi.

Już niedługo potteromaniacy na całym świecie będą mogli nabyć sportowe obuwie inspirowane Błyskawicą. Zamówić je można na stronie Wizarding World Shop.

Inspirację magicznym przedmiotem widać głównie w podeszwach butów. Pojawia się bowiem imitacja drewna i elementy mające symulować metal. Na języku naszyto logo K-Swiss, które stylizowane jest na jeden z herbów Hogwartu. Każdy z nabywców Firebolt Hypercourt Express 2 otrzyma w pudełku specjalny "Magiczny Klucz", który po zeskanowaniu w aplikacji Wizarding World, upoważnia do odebrania dodatkowej niespodzianki.

Buty zostaną opakowane w papier, który imituje strony "Proroka Codziennego" - magicznej gazety ze świata Harry'ego Pottera. Kupujący z Wielkiej Brytanii mają dodatkowo szansę na zdobycie jednego z dwudziestu złotych zniczy, które zostaną losowo dodane do pudełek. Buty to prawdziwa gratka do fanów Pottera i kolekcjonerów obuwia sportowego. Zostały wydane w limitowanej edycji, więc ich cena nie będzie należała do najniższych. Do magicznego koszyka będziemy mogli je wrzucić od 23 lipca 2020 roku. Złoci subskrybenci Wizarding World dostaną jednak możliwość zakupu już 22 lipca.

