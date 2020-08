Podatek od cukru podpisany przez prezydenta Dudę. Przy okazji podrożeje też wódka

Podatek cukrowy mają odczuć przede wszystkim osoby często raczące się napojami gazowanymi. Specjaliści od lat alarmują, że ogromna koncentracja cukru w nich występująca prowadzi do wielu chorób, w tym otyłości.

Rząd ma nadzieje, że podatek od cukru odstraszy przynajmniej część kupujących, jako że podwyżka ceny będzie naprawdę spora. Wymuszona abstynencja od napojów ma wyjść na zdrowie zarówno konsumentom, jak i budżetowi, który łoży gigantyczne kwoty na pomoc lekarską amatorom słodzonych trunków.

Według podpisanych przez prezydenta Dudę przepisów, podatek cukrowy ma wynosić 50 gr od każdego litra napoju słodzonego. Nie będzie przy tym miało znaczenia, czy producent rzeczywiście używa cukru, czy też może postawił na inne substancji.

Prezydent Andrzej Duda podpisał podatek od cukru. Obejmie także napoje, w których nie ma cukru

Prezydent Andrzej Duda złożył podpis na ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów. To właśnie w niej zapisano podatek od cukru oraz zwiększenie opłaty od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o małej pojemności.

Cena napojów wzrośnie znacznie. Oprócz wspomnianej już opłaty wynoszącej 50 gr na litr przepisy przewidują bowiem także dodatkowe 5 gr za każde 100 ml, jeśli będzie w nich więcej niż 5 gramów cukru.

Podrożeją także energetyki, jako że podpisana przez prezydenta ustawa ustala opłatę w wysokości 10 gr za litr napoju z dodatkiem substancji aktywnej w postaci kofeiny lub tauryny.

Szok cenowy czeka ponadto amatorów „małpek”. Alkohole sprzedawane w butelkach o niskiej pojemności cieszą się coraz większą popularnością, zostały więc objęte dodatkową opłatą w wysokości 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu, o ile jest on oferowany w butelkach mniejszych niż 300 ml. W praktyce oznacza to dodanie 2 zł do „małpki” wódki 40% o pojemności 200 ml i 88 gr do 14-procentowego wina w butelce 250 ml.

Podpisane przez prezydenta przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2021 roku.

