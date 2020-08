Podlasie. Dwóch 14-latków kradło pieniądze z kościelnej skarbonki. Grozi im poprawczak

Jak podaje PAP, łomżyńska policja zatrzymała dwóch 14-latków, podejrzanych o kradzież pieniędzy z kościelnej skarbonki. Chłopcy przyznali się do zbrodni. Przy okazji okazało się, że jeden z nich był na przepustce z młodzieżowego ośrodka wychowawczego.

Dwóch 14-latków okradło kościół w Łomży

Policja od kilku dni szukała sprawców zniszczenia skarbonki i kradzieży z niej ok. 200 zł z datków wiernych w jednym z kościołów w Łomży. W ustaleniu wizerunku i personaliów funkcjonariuszom pomógł monitoring - okazało się, że to dwójka nieletnich chłopców.

Jak poinformował w środę 26 sierpnia zespół prasowy podlaskiej policji, dwójkę chłopców patrol zauważył przy jednym z miejskich skate parków. Zatrzymani 14-latkowie pasowali do sporządzonych wcześniej rysopisów. Niedługo potem przyznali się do włamania do skarbonki i kradzieży. Jak nietrudno się domyślić, pieniędzy na razie nie udało się odzyskać.

Za popełnione przestępstwo chłopcy odpowiedzą przed Sądem Rodzinnym i Nieletnich. Okazało się, że jeden z nastolatków był na przepustce z młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Na razie obaj trafili pod opiekę rodziców.