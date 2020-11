Podsiadło, Gajos, Stuhr i inni nagrali poradnik "od facetów dla facetów". Tłumaczą, jak wspierać kobiety

Na kanale The Girl Who Fell On Earth na YouTubie pojawił się film z udziałem znanych polskich artystów. Aktorzy, muzycy i pisarze nagrali apel do mężczyzn w formie poradnika. Mówią w nim, w jaki sposób być fair wobec kobiet i jak je wspierać.

Podsiadło, Gajos, Stuhr i inni w poradniku "od facetów, dla facetów"

22 października 2020 roku Trybunał Konstytucyjny opublikował decyzję w sprawie zaostrzenia prawa aborcyjnego w Polsce. Od tamtego czasu setki tysięcy Polek i Polaków wychodzi na ulicę, aby pokazać swój sprzeciw wobec wyroku.

Strajk Kobiet. Poradnik "od facetów, dla facetów"

Często nawet te osoby, które popierają Strajk Kobiet, nie do końca radzą sobie z publicznymi wypowiedziami na ten gorący ciągle temat. Wielu ponoszą emocje, inni nie do końca zdają sobie sprawę, że stosowaną narracją powielają stereotypy, a nawet bywają seksistowscy. W związku z tą niekończącą się dyskusją w sieci (i nie tylko) Matylda Damięcka oraz Piotr Stankiewicz przygotowali poradnik, dla każdego, kto chce wspierać kobiety, ale nie do końca wie, jak to robić.

W nagraniu poradnika "od facetów, dla facetów" wzięło udział grono świetnych polskich artystów. W otoczeniu nawiązującym do strajków i ozdobionym przez czerwone błyskawice kadrze tekst Stankiewicza czyta Dawid Podsiadło, Janusz Gajos, Bartłomiej Topa, Mateusz Damięcki, Tomasz Organek, Sławek Uniatowski, Michał Rusinek, Czesław Mozil, Jerzy Radziwiłowicz, Robert Makłowicz, Igo Walaszek, Mariusz Szczygieł, Andrzej Wrona, Marcin Orliński, Piotr Stankiewicz, Radek Łukasiewicz, Łukasz Orbitowski i Maciej Stuhr.

Jak słyszymy we wstępie filmu:

Wielu z nas chce wspierać kobiety w tym, co się dzieje. Ale warto zastanowić się, jakie wsparcie jest potrzebne, a jakie jest tylko powielaniem stereotypów i karmieniem ego.

Oglądaj

Poradnik zawiera 13 krótkich punktów, które jednocześnie są radami, w jaki sposób być prawdziwym wsparciem dla kobiet w tym szczególnym dla nich czasie. Oto one: