Podwójna trąba wodna nad Bałtykiem. Nagrania mrożą krew w żyłach [WIDEO]

Pierwsza z nich pojawiła się o 17:50 w okolicach Władysławowa. Około godziny 19:00 w okolicach Juraty i Jastarni pojawiła się podwójna trąba wodna.

Podwójna trąba wodna nad Bałtykiem

Chwilę później zdjęcia i nagrania przerażającego zjawiska obiegły media społecznościowe. Trąby wodne były widoczne między innymi w: Jastarni, Juracie, Chałupach, Karwi, oraz na Helu.

Aż trzy trąby wodne pojawiły się w ciągu godziny w rejonie Półwyspu Helskiego! Możliwe że kolejne dwa leje wystąpiły u brzegów Jastarni! Około godziny 17:50 w okolicach Władysławowa można było obserwować trąbę wodną nad otwartym Bałtykiem. Raporty otrzymaliśmy za pomocą Systemu Raportów. Kolejne dwa leje pojawiły się godzinę później, również nad wodami otwartego Bałtyku, jednak tym razem na wysokości Juraty i Jastarni. Najprawdopodobniej większy z nich miał kontakt z wodą, możliwe jednak, że fale zatoki dotknęły oba leje. Dodatkowo o 19:15 otrzymaliśmy zdjęcia kolejnych dwóch lejów kondensacyjnych i prawdopodobnie trąb wodnych niedaleko Jastarni!

- czytamy na fanpage'u "Sieci Obserwatorów Burz".

Jak powstaje trąba wodna?

Trąba wodna to zjawisko meteorologiczne, które powstaje gdy nad stosunkowo ciepły zbiornik wodny napływa dużo chłodniejsze powietrze. Cząstki powietrza zaczynają szybko się unosić, przez co powstają chmury cumulonimbus. Nad powierzchnią wody formuje się pionowy, połączony z chmurą, wir w kształcie leja.

Trąby wodne były widoczne co najmniej przez kilka minut i nie wyrządziły żadnych szkód. To prawdopodobnie pierwsze tego typu zjawisko w tym roku na wodach Zatoki Gdańskiej.

