Weekend 9-10 maja 2020 był wyjątkowo ciepły i sloneczny, większość Polaków sądziło, że taka pogoda zostanie z nami na dłużej. Synoptycy jednak nie mili dobrych wiadomości - 11 maja 2020 miało nastąpić załamanie pogody, burze, ofite opady deszczu, silny wiatr, a nawet śnieg i niestety rzeczywiście tak się stało. Różnica temperatury między najcieplejszym a najchłodniejszym punktem w Polsce sięgnęła nawet 20 stopni Celsjusza. Trudno w to uwierzyć? Mamy dla Was zdjęcia z Mazur, które rano 12 maja 2020 przypominają Zakopane.

Pogoda zwariowała! Na Mazurach właśnie spadł śnieg [ZDJĘCIA]

Na Warmii i Mazurach wieczorem 11 maja 2020 zaczął padać deszcz, przechodząc w deszcze ze śniegiem i sam śnieg, opady trwały przez większość nocy. Jak podaje PAP, grubość pokrywy śnieżnej w regionie wynosi od 1 do 5 centymetrów. Choć śnieg topnieje, to warunki drogowe mogą być trudne.

Zobaczcie zdjęcia z miejscowości Kętrzyn, która przez obfite opady śniegu zmieniło się nie do poznania:

W najbliższym czasie, według prognoz, w regionie mokra pokrywa śniegu będzie zanikać. W ciągu dnia we wtorek temperatura wyniesie 9 st. C. Synoptycy ostrzegają przed przymrozkami w nocy z wtorku na środę do -1 st. C.

Śnieg pojawił się nie tylko na Warmii i Mazurach, ale również na Podlasiu oraz na południu województw małopolskiego i śląskiego. Jak podaje PAP, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał we wtorek ostrzeżenia przed przymrozkami w województwach: dolnośląskim, śląskim, małopolskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim.

