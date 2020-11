Pogodowa apokalipsa w Rosji. Wprowadzono stan wyjątkowy [WIDEO]

Do przerażających scen dochodzi od Moskwy do Władywostoku. Lodowe deszcze i silne wiatry doprowadziły do wprowadzenia stanu wyjątkowego.

Lodowe deszcze nawiedziły znaczny obszar Rosji. Władywostok i większość Kraju Nadmorskiego pozostają bez prądu, ogrzewania i ciepłej wody. Niestety prognozy pogody nie napawają optymizmem. Pogorszenie pogody zapowiadane jest na weekend.

Apokalipsa pogodowa w Rosji

Rok 2020 nie odpuszcza. Rozpoczął się silnym trzęsieniem ziemi, które nawiedziło Turcję. Po wybuchu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 i ogromnych pożarach w rejonie elektrowni w Czarnobylu, w Indonezji nastąpiła eksplozja sześciu wulkanów na raz, Afrykę i Indie nawiedziła wyjątkowo żarłoczna szarańcza, jakiej nie widziano tam od 25 lat. 21 czerwca 2020 rano wybuchł wulkan Merapi na wyspie Jawa w Indonezji. Chmura popiołu wzniosła się na wysokość 6 km. 15 sierpnia 2020 ogniste tornado nawiedziło Kalifornię. Pod koniec października 2020 Turcja ponownie znalazła się w niemałych tarapatach. Tym razem "klątwa roku 2020" trafiła na mieszkańców Rosji.

Cyklon w najbardziej aktywnej fazie! Uważajcie na drogach! Gubernator Oleg Kożemjako

Ziarna lodowego deszczu mają średnicę 1-3 mm i w połączeniu z silnym północnym wiatrem stanowią ogromne zagrożenie dla ludzi. Dostaw prądu, ogrzewania i ciepłej wody pozbawionych zostało 120 tys. ludzi.

Ilość szkód jest znacząca. Aleksander Szałabanow, szef firmy "Оборонэнерго", która dostarcza prąd w regionie.

Opóźniono lub całkowicie odwołano wiele lotów, zamknięto sporą część dróg i kilka mostów. Także drogi i samochody pokryły się grubą lodową skorupą.

Przerażające sceny rozgrywają się w Rosji

W internecie pojawiły się wstrząsające nagrania. Wśród nich znalazło się wideo, na którym widać upadek betonowej płyty na Nissana X-Trail, zaparkowany we Władywostoku. Właściciel pojazdu i jego żona mieli ogromne szczęście, że przeżyli to tragiczne zdarzenie. Kierowca umknął z życiem w ostatniej chwili, a jego żona sekundy wcześniej weszła do domu po gorącą wodę.

Pogoda w Kraju Nadmorskim ma się jutro pogorszyć, więc proszę was, jeśli to możliwe, pozostańcie w domach i nie zabierajcie dzieci do szkoły i przedszkola. Proszę szefów firm o zorganizowanie pracy zdalnej.

- napisał na Facebooku Oleg Kożemjako.

