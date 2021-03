Pokemony doczekają się aż 3 nowych pełnoprawnych gier. Oto zapowiedź nowych produkcji

Pokemon Brilliant Diamond/Shining Pearl i Legends Arceus - oto nowe gry z serii

Fani kieszonkowych stworków powrócą do regionu Sinnoh nie tylko w odświeżonych wersjach gier Diamond & Pearl, ale też w zupełnie nowym RPG z otwartym światem o tytule Pokemon Legends Arceus. Gamefreak nie bawił się w półśrodki i podczas Pokemon Day 2021 postanowił zasypać swoich fanów nie tylko nowymi informacjami na temat nadchodzących produkcji, ale także m.in. koncertem Post Malone'a. Ale po kolei.

Niedużym zaskoczeniem jest, że już jesienią 2021 roku do sprzedaży trafią gry Pokemon Brilliant Diamond & Shining Pearl, czyli wspomniane odświeżone wersje Diamond & Pearl. Te mają być być po prostu przenieść gry sprzed prawie 15 lat do czasów współczesnych, ulepszając ich grafikę i zmieniając lekko mechanikę (tak by pasowały technologicznie do współczesnych odsłon Sword & Shield).

Twórcy zaznaczyli w zwiastunie, że nowa wersja gier nie opowie nowej historii i nie zmieni fabuły pierwowzoru (ale nie wiemy, czy nie dodadzą kilku elementów jak w przypadku poprzednich remake'ów gier Pokemon). Warto też zaznaczyć, że odświeżone wersje Diamond & Pearl są tworzone przez ILCA (NIER Automata), a nie przez Gamefreak.

To akurat stało się dlatego, że Gamefreak obecnie ciężko pracuje nad grą Pokemon Legends Arceus. Ta wydaje się być przełomowa dla serii z wielu względów - akcja rozgrywa się w regionie Sinnoh sprzed kilkuset lat, Pokemonami startowymi są stworki z różnych regionów (konkretnie Cindaquill, Rowlet i Oshawott), a walki i łapanie kreatur ma się odbywać w "czasie rzeczywistym", a nie systemie turowym (przynajmniej tak to wygląda na zwiastunie premierowym).

Zresztą już w zapowiedzi widzimy, że trener podkrada się do interesującego go Pokemona, a następnie rzuca... drewnianego Pokeballa (w końcu akcja dzieje się w "średniowieczu"). Nie mamy obecnie zbyt dużo informacji na temat Pokemon Legends Arceus, ale jedno jest pewne - produkcja będzie miała interesującą odmianę rozgrywki prezentowanej od 25 lat przez gry Pokemon:

Na razie wiemy, że gra ma zadebiutować w 2022 roku - spodziewamy się, że pojawi się (a jakże inaczej) jesienią przyszłego roku.