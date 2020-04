Pokemony też uprawiają seks. Jak wygląda ich stosunek?

W ciągu ostatnich trzech dekad nie było chyba drugiego tak popularnego zjawiska pochodzącego z Azji, jak Pokemony - urocze stworki o nietypowych mocach. Okazuje się, że one, podobnie jak większość organizmów żywych, przechodzą proces reprodukcji. Jak stosunki seksualne wyglądają w przypadku kieszonkowych potworków?

Pokemony - jak uprawiają seks?

Anthony Gramuglia z portalu CBR postanowił przyjrzeć się niezwykle ważnemu aspektowi życia każdego Pokemona, jakim jest sfera seksualna. Chociaż stworki nie istnieją naprawdę i w wielu przypadkach naginają prawa natury, w dużej mierze ich twórcy bazowali na istniejących formach życia. W wielu przypadkach Pokemony przypominają zwierzęta i rośliny, ale zdarza się, że w wykraczają poza ten podział. Podobnie jest w przypadku ich praktyk seksualnych.

Gramuglia postanowił zrobić dogłębny research i podzielić się swoją wiedzą na temat zachowań seksualnych Pokemonów. W tym celu podzielił ich praktyki przedłużania gatunku na kilka grup. Do pierwszej należą wszystkie przypadki, w których stworki pojawiają się spontanicznie, bez udziału rodziców. W wielu grach w Pokedeksie zaznaczono, że Pokemony mogą pojawiać się na świecie po prostu. Jednym z tego typu przypadków jest wpis dotyczący Kadabry, dostępny w grze Pokemon FireRed. Według opisu w Kadabrę zupełnie bez powodu zmienił się kiedyś pewien chłopiec. Poza tym wiele Pokemonów duchów ma być duszami zmarłych ludzi, w które przeistoczyli się po śmierci. Przykładami takich stworzeń są między innymi Yamask i Banette. Co ciekawe, tak powstałe Pokemony mogą rozmnażać się w bardziej tradycyjny sposób.

W grach Pokemon Gold i Pokemon Silver gracz może napotkać hodowców Pokemonów, którzy pomagają rozmnażać złapane stworki. Jeśli zostawimy u hodowcy dwóch przedstawicieli tego samego gatunku o przeciwnych płciach (albo bezkształtnego Ditto), po jakimś czasie dostaniemy jajo, z którego wykluje się maluch. Trudno jednak powiedzieć, czy dochodzi do rzeczywistego stosunku seksualnego, czy zapłodnienie następuje w inny sposób. Hodowca twierdz bowiem, że nie wie, skąd jajo się wzięło.

Rozmnażanie się Pokemonów nie pojawia się jedynie w grach, ale również w serialach anime. W pierwszym sezonie kreskówki "Pokemon" Ash pozwala swojemu Butterfree uczestniczyć w okresie godowym. Stworek znajduje sobie towarzyszkę - różową przedstawicielkę gatunku, z którą zakłada rodzinę. W domyśle oba Pokemony zostawiają Asha, by poprzez kopulację powołać do życia nowe Butterfree (a może raczej małe Caterpie?).

Nie oznacza to jednak, że seks Pokemonów musi przypominać ludzkie stosunki. Pokemony są bowiem w stanie rozmnażać się poza obrębem własnego gatunku. Przykładem może być Mr. Mime, który może wydawać potomstwo z Magmortarem, ale Magmortar nie wskóra nic z latającym Pokemonem pokroju Rowleta. Co ciekawe, dzieci dziedziczą nie tylko jeden gatunek jednego z rodziców, ale również inne cechy, jak moce. Skoro genetyka obejmuje Pokemony, muszą przechodzić procesy podobne, do tych zachodzących w świecie roślin i zwierząt, wliczając w to jakiś rodzaj stosunku płciowego.

Jeśli już przy płci jesteśmy, warto zwrócić uwagę, że Pokemony mogą się rozmnażać podobnie jak organizmy bezpłciowe, takie jak rośliny, niektóre bezkręgowce czy pierwotniaki. Należy jednak pamiętać, że potomstwo przychodzi na świat zawsze w jajach. W prawdziwym świecie nawet organizmy bezpłciowe, czy wielopłciowe muszą przejmować w trakcie rozpłodu role samca i samicy. W świecie Pokemonów jest podobnie. Na przykład dwa Voltorby nie są w stanie się rozmnożyć, ponieważ prawdopodobnie w ogóle nie posiadają narządów rozrodczych. Z tego powodu bardzo użyteczny przy ich prokreacji jest Ditto, który może przedłużać gatunek z każdym rodzajem Pokemona, ponieważ jest w stanie przekształcić się na poziomie biologicznym w dowolnego stworka. Należy więc założyć, że nawet Pokemony bezpłciowe muszą uczestniczyć w kopulacji, by wydać na świat młode.

Jak widać, Pokemony to niezwykle skomplikowane stworzenia, które tylko wizualnie przypominają organizmy znane z naszego świata. Nie oznacza jednak, że ich praktyki seksualne są niemożliwe z punktu widzenia nauki. Niewykluczone jednak, że gdzieś w odległych galaktykach istnieją stworzenia, które mogą nie tylko zachowywać się jak kieszonkowe potworki z gier, ale również w podobny do nich sposób się rozmnażać.

Wiedzieliście, że Pokemony uprawiają seks? Jasne! Mój niejeden stworek doczekał się potomstwa No a skąd się niby biorą? Nie. Myślałem/łam, że mode przynoszą Fearowy A to małych nie znajduje się w Tangeli? Dalbym/łabym sobie rękę uciąć, że do zapłodnienia dochodzi przy użyciu Tympole'a lub Tymano... Nie! One nie robią TAKICH rzeczy!

