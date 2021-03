Allegro donosi o wzroście sprzedaży książek na platformie w 2020 roku. Co szósty Allegrowicz zakupił w ubiegłym roku przynajmniej jedną książkę, zaś rekordzista nabył ich aż 11 482 egzemplarzy. Łącznie sprzedano ich 18 896 151. Najczęściej były to "365 dni" oraz... "Kolejne 365 dni".

Fot. materiały prasowe Allegro

Sprzedaż książek w 2020 roku [RAPORT ALLEGRO]

Jak wynika z raportu Allegro, Polacy w 2020 roku kupili aż o 74,5% więcej książek niż w roku poprzednim. Przynajmniej jedną książkę nabyło 16% Allegrowiczów. Klienci najczęściej sięgali po książki dziecięce i młodzieżowe (29%). Dużo więcej kupowano książek nowych (83%) niż używanych.

Fot. materiały prasowe Allegro

Allegro sprawdziło też, kto kupuje najwięcej książek i na jakie pozycje się decyduje. Okazuje się, że kobiety nabywają ich więcej (55%). Zarówno u nich, jak i u mężczyzn najczęściej są to książki dla dzieci i podręczniki.



Fot. materiały prasowe Allegro

Jak twierdzi Jacek Weichert, dyrektor segmentu Kultura i Rozrywka, Kolekcje i Sztuka w Allegro:

W czasach dominacji kultury cyfrowej, powszechnego dostępu do smartfonów i tabletów, oraz niskiego poziomu czytelnictwa, dane te napawają optymizmem.

Jednak czy aby na pewno? Jak wynika z zeszłorocznego raportu Biblioteki Narodowej dotyczącego wspomnianego poziomu czytelnictwa wśród Polaków, spadek deklaracji czytelniczych w 2019 roku w Polsce faktycznie zahamował. Nadal jednak tylko 39% Polaków przeczytało choć jedną książkę, a zaledwie 9% sięgnęło po więcej niż 7 tytułów.

Fot. materiały Biblioteki Narodowej

Książki 2020: Które tytuły kupowano w Polsce najchętniej? [LISTA]

Optymizmem nie napawa też lista tytułów, które były najchętniej kupowane w 2020 roku. Pierwsze dwa miejsca zajmują książki z serii "365 dni" Blanki Lipińskiej, czyli słynne erotyki promujące kulturę gwałtu. Na kolejnych pozycjach znalazły się: ostatnia "Jadłonomia" (książka kucharska) i hiperpopularne wśród małych dzieci (i ich rodziców) książeczki o Puciu oraz kilka innych tytułów dla dzieci i młodzieży. Na ostatnim miejscu listy TOP 10 najlepiej sprzedających się książek na Allegro w 2020 roku uplasowała się Kasia Nosowska i jej "Powrót z Bambuko".

"Kolejne 365 dni" - Blanka Lipińska "365" - Blanka Lipińska "Jadłonomia po polsku" - Marta Dymek "Pucio mówi dobranoc" - Marta Galewska-Kustra "Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek" - Justyna Bednarek "Hobbit" - J.R.R. Tolkien "Pucio mówi dzień dobry" - Marta Galewska-Kustra "Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych ludzi" - Rafał Kosik "Pucio zabawy gestem i dźwiękiem" - Marta Galewska-Kustra "Powrót z Bambuko" - Katarzyna Nosowska

Choć uwielbiam Katarzynę Nosowską i "Jadłonomię", z łezką w oku wspominam pierwszą lekturę "Hobbita", a "Pucio" to absolutny idol mojej córki, trudno mi uznać powyższą listę za dowód, że Polacy chętniej czytają książki. Na liście nie znalazła się ani jedna pozycja nagrodzonej Noblem Olgi Tokarczuk, brakuje książek Twardocha, Miłoszewskiego, Szczygła, Raka czy choćby Bondy lub Mroza. Nie ma też ani jednej powieści zagranicznej. Ale może się czepiam i to dobrze, że Polacy inwestują w książki dla dzieci? W końcu to one są przyszłością narodu.