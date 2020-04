Polacy robią symulator ubojni ludzi. Będziemy hodowani na mięso przez świnie [WIDEO]

Polacy potrafią robić kontrowersyjne gry. Pokazał to przykład Symulatora księdza, tytułu, w którym do naszych obowiązków należeć będzie sprawowanie władzy nad duszami i finansami wiernych.

Twórcy zapowiedzieli, że najbardziej szokujących zwyczajów kleru nam oszczędzą, jednak już teraz gra prezentuje się jako wzorowy przykład dzieła, które chciałoby trafić na indeks ksiąg zakazanych.

Human Farm pod osłoną kontrowersyjnych pomysłów przemyca treści, które mogą być równie ważne obyczajowo. Osadzenie ludzi w roli zwierząt rzeźnych i pokazanie, jak wygląda ich traktowanie w naszym świecie ma wpłynąć na poprawę ich dobrostanu i warunków bytowania, a być może nawet zniechęcić do tworzenia popytu na mięso.

Choć już teraz wiemy, że gra budzi kontrowersje, ma pokazać jak role w życiu mogą się odwrócić i przez to skłonić nas do refleksji nad codziennym postępowaniem. Taką wizję rozwoju swoich produktów mają twórcy gry Jtown Games. Studio chce poruszać w grach problemy świata, z którymi zmagamy się w codziennym życiu. Dzięki temu gracze mają okazję zapoznać się z zupełnie nową, alternatywną wizją rzeczywistości. "

Zwiastun Human Farm nie wygląda szczególnie efektownie, daje jednak przedsmak tego, czego możemy spodziewać się w grze.

Autorzy starają się przełożyć realia funkcjonowania prawdziwych hodowli i rzeźni na zadania w grze. Hodowanych ludzi trzeba więc będzie karmić i dbać o ich dobre samopoczucie, jeśli chce się dysponować mięsem najwyższej jakości. W grę wchodzi także chów klatkowy, w którym na jednego człowieka przypada tak mało miejsca, że nie może się nawet przewrócić na drugi bok.

Human Farm to wymysł który nie wybiega tak daleko od rzeczywistości. Świat w którym żyjemy uczy nas wzorców zachowań i norm które akceptujemy i wprowadzamy do codziennego życia. Czy to czym nas otacza i to czym nas karmi jest dobre i odpowiednie? To jedno z głównych pytań, do których chcemy skłonić graczy podczas rozgrywki. "