Polacy stworzą największe na świecie wirtualne kino. Kiedy będzie można z niego korzystać?

Pandemia koronawirusa sparaliżowała całą gospodarkę. Jedną z jej gałęzi jest kinematografia. Nie chodzi jedynie o produkcję nowych filmów, których plany zostały wstrzymane, ale również dystrybucję kinową. W Polsce działalność wszystkich kin została zawieszona do odwołania. Z tego powodu Stowarzyszenie Kin Studyjnych postanowiło powołać do życia nową platformę streamingową - MOJEeKINO.PL.

11 maja 2020 roku Stowarzyszenie Kin Studyjnych ogłosiło, że rusza z przedsięwzięciem o nazwie MOJEeKINO.PL.

Od początku trwania kryzysu związanego z epidemią koronawirusa w Polsce Zarząd Stowarzyszenia podejmuje działania mające na celu wsparcie kin studyjnych. Jednocześnie twórcy platformy są świadomi, jak podczas pandemii zmienił się świat i większość wydarzeń kulturalnych, również filmowych, przeniosła się do internetu.

Festiwale filmowe łączą się w jedno darmowe wydarzenie online. YouTube ogłosił festiwal We Are One

Z tego powodu zdecydowano się podjąć działanie i stworzyć w internecie miejsce, w którym miłośnicy kin studyjnych mogliby przeżyć chociaż namiastkę wizyt w ulubionym kinie. Poza tym nowa platforma wypełni lukę na polskim rynku - brak serwisu, w którym dostępne są artystyczne filmy i trudno dostępne kino autorskie.

"

Nie mogłyśmy pozostać na te zmiany obojętne, dlatego Stowarzyszenie Kin Studyjnych przygotowuje największe na świecie wirtualne kino, w ramach którego swoje repertuary zaprezentują kina arthousowe od Bochnipo Darłowo i od Sokołowa Podlaskiego do Gorzowa Wielkopolskiego. MOJEeKINO.PL będzie jedną wspólną platformą łączącą wirtualnie kina z całej Polski, która w dobie zastoju umożliwi im zachowanie tej niepowtarzalnej więzi, jaką tworzą z widzami w swoich tradycyjnych przestrzeniach. Projekt, który tworzymy, jest innowacyjny na skalę światową. Różni się od istniejących VOD z tysiącem filmów do wyboru repertuarem, dotarciem do widza, a także sposobem podejścia do promocji filmu. Platforma promować ma sztukę filmową w różnych jej przejawach oraz umożliwiać poszczególnym kinom realizowanie swojego kuratorskiego programu. Przestrzeń platformy będzie zatem dla widza arthousowego nadal drogowskazem do oglądania filmów studyjnych, których często brakuje na popularnych platformach streamingowych. "