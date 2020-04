Polacy zrobili symulator koronawirusa. Zawalczycie z nim lepiej niż rząd? [WIDEO]

Wystarczyło kilka tygodnie, żeby nasz świat zmienił się nie do poznania. Beztroską wolność zastąpiły obostrzenia i zakazy, a po wyjściu z domu widzi się sceny rodem z filmu postapokaliptycnego, szczególnie że obowiązkiem stało się unikanie innych ludzi i patrzenie na nich jak na zagrożenie.

Powrotu do starej dobrzej rzeczywistości raczej nie będzie, a jeśli nawet sytuacja z czasem się unormalizuje, to stanie się to dopiero za rok, a może nawet dwa.

Patrząc na zamrożenie gospodarki i restrykcje dla obywateli wdrożone przez rząd trudno nie zadać sobie pytania, czy możliwe było uporanie się z epidemię COVID-19 w inny, mniej inwazyjny sposób. Wszystkie genialne pomysły można będzie już pod koniec maja 2020 przetestować w polskiej grze COVID: The Outbreak.

COVID: The Outbreak. Polska gra o pandemii COVID-19

Studio Jujubee nie stroni od kontrowersyjnych i ważnych społecznie tematów. Dziełem katowiczan jest między innymi Kursk, pokazujący losy skazanego na zagładę rosyjskiego okrętu podwodnego.

W COVID: The Outbreak gracz będzie wcielał się w rolę szefa Globalnej Organizacji Zdrowia. Do jego zadań będzie należało wydawanie rekomendacji dotyczących postępowania w obliczu pandemii dla rządów na całym świecie.

" W samej grze poprzez swoje działania gracz będzie się mógł przekonać jak ciężkim zadaniem jest zarządzanie kryzysowe, jaki wpływ różne decyzje mogą mieć na skuteczną walkę z globalną epidemią, do czego może prowadzić słuchanie szarlatanów czy brak stosownego sprzętu medycznego. Wirus dostosuje się do twoich działań poprzez mutację, więc musisz przewidywać i brać pod uwagę jego zdolności przenoszenia się, czasu inkubacji, odporności na leki i wielu innych czynników. Zdecyduj, czy kraj powinien zamknąć swoje granice i poddać obywateli kwarantannie, by zmniejszyć liczbę nowych infekcji lub zbudować nowe szpitale i namioty ratunkowe, aby przyspieszyć powrót do zdrowia już zainfekowanych. Wybieraj mądrze. "

Polacy zaprezentowali zwiastun swojej gry. Trzeba przyznać, że jest klimatyczny.

Jak świat gry poradzi sobie z pandemią, zależy tylko i wyłącznie od naszego przywództwa. Gracze będą musieli podejmować ciężkie decyzje i wyważać je pomiędzy troską o zdrowie wirtualnej ludzkości, a potrzebą zapewnienia funkcjonowania gospodarki zapewniającej im środki do życia.

Gra będzie także edukować: gracze będą mogli dowiedzieć się ze szczegółami, jak działa SARS-CoV-2, jak zachowywać się po zachorowaniu i dlaczego pandemia jest realnym zagrożeniem dla całej ludzkości.

