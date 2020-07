Polak pokazał średniowieczne Sim City. Stworzona przez jedną osobę gra zachwyca [WIDEO]

Gry to bardzo skomplikowane oprogramowanie, szczególnie gdy chce się stworzyć namiastkę prawdziwego, żywego świata, w którym gracz otrzymuje dużo swobody działania.

Przekonał się o tym CD Projekt RED, który kilku dobrych lat pracuje nad Cyberpunkiem 2077 i musiał już dwa razy przenosić datę premiery, żeby wyłapać i poprawić pojawiające się podczas życia w Night City nieścisłości.

CDPR zatrudnia kilkuset programistów. Na przeciwnej stronie skali znajduje się studio Slavic Magic, tworzone przez jedną osobę: człowieka-orkiestrę odpowiedzialnego za powstanie Manor Lords.

Twórca Manor Lords pochwalił się własnoręcznym wykonaniem gry na Steamie.

"

Ta gra została stworzona przez jednego gościa z Polski. Możesz do mnie napisać i powiedzieć co myślisz, odpowiadam na pytania, pomysły, krytykę i - jeśli się z tym zgadzam - wprowadzam to do gry. "