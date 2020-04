Pol'and'Rock Festival odwołany!

Pol'and'Rock Festival miał odbyć się w dniach 30 lipca - 1 sierpnia 2020 roku. Fundacja WOŚP do końca nie traciła nadziei na przeprowadzenie największego w Polsce festiwalu w zaplanowanym terminie. O takim zamiarze organizatorzy informowali nas jeszcze w połowie kwietnia, gdy dowiedzieliśmy o bezterminowym przedłużeniu zakazu organizowania imprez masowych.

Pol'and'Rock Festival to wydarzenie szczególne, jako że organizowane jest jako podziękowania za wsparcie udzielone podczas Finału WOŚP. Festiwal nie odbędzie się co prawda w Kostrzynie nad Odrą, Orkiestra nie zamierza jednak poddać się do końca. Dlatego właśnie Pol'and'Rock przenosi się na rok 2020 do internetu.

" Absolutnie nie chcemy Was w tych trzech dniach zostawić bez cudownej atmosfery naszego Festiwalu. Przecież jest to podziękowanie za Wasze zimowe wsparcie podczas Finału, jest to podziękowanie dla Was wszystkich za tworzenie społeczeństwa w pełni obywatelskiego i przepojonego wspaniałymi ideami. Dlatego w dniach 30 lipca - 1 sierpnia zapraszamy Was na całe trzy dni festiwalowego grania! Stworzymy dla Was Najpiękniejszą Domówkę Świata - internetowe spotkanie pełne miłości, przyjaźni i muzyki, z masą festiwalowych gości i dźwięków. Mamy przecież tych przeżyć bardzo dużo w naszym archiwum, a i tegoroczni artyści na pewno będą chcieli przekazać Wam od siebie wiele gorących słów przyjaźni. W Waszych domach, a może na biwaku, jeśli takie będą mogły się odbywać, a może nad jeziorem czy na polanie, gdzie będziecie mogli odpalić swój komputer – wszędzie tam będziemy z Wami od rana do późnego wieczora. Szykujemy studio, szykujemy scenografię, szykujemy dźwięki, a cała nasza ekipa fundacyjna będzie do Waszej dyspozycji, aby rozmawiać, przekazywać sobie myśli, słuchać Waszych życzeń. I tutaj wirus może nam naskoczyć! Tu nas nie pokona. Tu będziemy my w atmosferze przyjaźni, miłości i muzyki. Poczujecie ten festiwal tak, jakbyście na nim byli. "

Jurek Owsiak zapewnia, że w 2021 roku sytuacja wróci do normy i Pol'and'Rock Festival odbędzie się już w tradycyjnej formie.

" Niestety, chwilowo pokonał nas wirus. Nie tylko nas, bo rzucił na kolana cały świat. Niewidoczny gołym okiem, nie podnoszący głosu, niewidzialny, niczym się niewyróżniający, a zapędził nas w kozi róg. Nie tylko sieje strach, ale wielu z nas odbiera zdrowie i życie. Tu nie ma mocnych, to nie moment na zgrywanie bohaterstwa, to nie czas na wymyślanie sztuczek. My w Fundacji po prostu z pokorą pochyliliśmy głowy, zakasaliśmy rękawy i kiedy tylko wirus do nas przywędrował, wzięliśmy się do pomocy, na jaką jest nas stać. Powiedzieliśmy sobie - wygramy i wszyscy razem pójdziemy na spacer! Trzymamy się tego zdania bardzo mocno. Wierzymy bardzo, że na ten spacer będziemy mogli się udać, ale także, będąc realistami i przede wszystkim ludźmi odpowiedzialnymi - wiemy już dzisiaj, że ten spacer nie odbędzie się w tym roku na Najpiękniejszym Festiwalu Świata. W Kostrzynie nad Odrą spotkamy się dopiero za rok, a więc w dniach 29-31 lipca 2021. "

WOŚP rozpoczął już prace nad festiwalem w zmienionej formule - jeśli macie jakieś pomysły, możecie podzielić się nimi z Jurkiem Owsiakiem. Na razie koncept zakłada emisję koncertów z poprzednich edycji festiwalu oraz pokaz materiałów granych na żywo przez artystów z całego świata.

" Jesteśmy dla Was w pełnej gotowości, mamy teraz 90 dni do Festiwalu i już zaczynamy pracę, aby stworzyć go tak, jakbyśmy wszyscy tego pragnęli. Wsłuchujemy się w Wasze propozycje i razem z Wami będziemy budowali wizję naszego letniego wydarzenia podczas codziennych spotkań w Domowej Orkiestrze na stronach KręciołaTV, podczas rozmów z Wami na stronach polandrockestival.pl i społecznościach Najpiękniejszego Festiwalu Świata, a także podczas cotygodniowych audycji Zaraz Będzie Ciemno w Antyradiu. "

Pol'and'Rock Festival 2020 to 26. edycja wydarzenia, która początkowo znana była jako Przystanek Woodstock.