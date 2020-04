Policja goniła za samochodem pędzącym 160 km/h. Okazało się, że za kierownicą siedział pies

Fotel pasażera zajmował jego właściciel, 51-letni mężczyzna, który oznajmił funkcjonariuszom, że uczył swojego pitbulla jeździć. Pies siedział na fotelu pasażera, podczas gdy jego właściciele sterował kierownicą i regulował prędkość jazdy siedząc obok.

Policja podała, że podczas pościgu samochód z psem za kierownicą rozpędził się do prędkości ponad 160 km/h. Uciekinierów udało się złapać, gdy zjechali z autostrady na boczne drogi.

Właścicielowi auta postawiono kilka różnych zarzutów, w tym ucieczkę z miejsca wypadku, nieodpowiedzialną jazdę oraz złamanie przepisów drogowych. Policja nie poinformowała, czy przyłapany na prowadzeniu pies także musi liczyć się z odpowiedzialnością karną.

Policja złapała pirata drogowego. Za kierownicą siedział pies

Policji nie udało się ustalić, czy to pies siedział za kierownicą samochodu podczas stłuczki, czy też doszło po niej do zamiany miejsc. Może to mieć ciekawe konsekwencje prawne, jako że karę może ponieść osoba, której zostanie udowodniona wina.

Mężczyzna nie ma co oczekiwać, że uda mu się wykpić od odpowiedzialności: nawet jeśli to nie on siedział bezpośrednio za kierownicą, to sterował samochodem z fotelu pasażera. W komunikacie policji nie podano, jaka kara grozi właścicielowi pitbulla. Istnieje szansa, że odpowie za znęcanie się nad zwierzętami.

W Polsce zaostrzono kary dla osób, które źle traktują zwierzęta. Porzucenie psa lub kota zostało uznane za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem i sądy coraz częściej rezygnują z zawieszania zarządzonych kar.

Zobacz także: Za porzucenie psa lub kota grozi do 5 lat więzienia