Policja rozbiła mafię piszącą prace dyplomowe na zlecenie. Prawdziwe kłopoty będą mieć kupujący

Praca licencjacka czy magisterska to ukoronowanie wieloletniej nauki na uczelni wyższej. Napisanie jej dla większości studentów to ogromne wyzwanie, a także stres. Niektórzy z nich decydują się więc na skorzystanie z zewnętrznej „pomocy” i zamówienie napisania pacy dyplomowej za nich.

Jak się okazało, był to bardzo chodliwy interes. Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie poinformowali, że podczas zatrzymań członków grupy przestępczej zajmującej się pisaniem prac na zamówienie zabezpieczyli dane 11 000 klientów, którzy zapłacili ponad 7 mln zł.

Wszystkim, którzy oddali napisanie swojej pracy w cudze ręce, grozi odebranie dyplomu. Prokuratura poinformowała, że prowadzi dochodzenie w sprawie przestępstw przeciwko wiarygodności i autentyczności dokumentów, prawom autorskim i prawom pokrewnym oraz pranie brudnych pieniędzy.

Śledczy nie mają wątpliwości, że doszło do popełnienia przestępstwa.

Dowody w postaci zabezpieczonej korespondencji oraz stosowanej kontroli operacyjnej pozwalają na stwierdzenie, że działalność grupy nie ograniczała się do tworzenia wzorów prac, czy też korekty już istniejących tekstów, ale do tworzenia tych prac, będących utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, od początku najczęściej bez jakiegokolwiek udziału osoby, która przedkładała ja następnie jako własną na wyższej uczelni. Dowody te wskazują na pełną świadomość członków grupy, co do przedkładania tych utworów na wyższych uczelniach w celu wyłudzenia poświadczenia nieprawdy w zakresie nadania tytułów zawodowych licencjata, inżyniera, magistra i tytułu naukowego doktora oraz wydania dyplomów ukończenia studiów wyższych. "