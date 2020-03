Policja wstrzymuje masowe badanie trzeźwości kierowców. Dmuchanie w alkomat może roznosić koronawirusa

Polska bardzo poważnie przygotowuje się do walki z potencjalną epidemią COVID-19. W naszym kraju nie ma co prawda jeszcze oficjalnie potwierdzonego przypadku infekcji koronawirusem SARS-CoV-2, jego pojawienie się, jak przyznaje minister zdrowia, jest tylko kwestią czasu.

Każde zgłoszenie o możliwości pojawienia koronawirusa w naszym kraju traktowane jest nadzwyczaj serio. Mogli się o tym przekonać pasażerowie lotu z Rzymu do Wrocławia, którzy okazywali objawy infekcji. Pod eskortą policji zostali przetransportowani wprost z samolotu do szpitala.

Środki ostrożności mające zapobiec epidemii przyjmują czasem postać, której nikt się nie spodziewał. Policjanci otrzymali właśnie polecenie wstrzymania się od przeprowadzania masowych kontroli trzeźwości, gdyż dmuchanie w alkomat może przyczynić się do rozsiewania koronawirusa SARS-CoV-2.

Z powodu koronawirusa policja wstrzymuje przeprowadzania masowych kontroli trzeźwości kierowców

Jak podaje serwis tvn24.pl, do centrali policji trafiło następujące pismo z Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA. Jego autorką jest inspektor Helena Zacharska.

" Po zapoznaniu się z opisem prowadzonych badań, względem funkcjonariuszy i osób badanych pod kątem możliwości narażenia na biologiczny czynnik chorobotwórczy związany z użyciem urządzeń - alkomatów bezustnikowych typu Alcoblow zalecam zaprzestanie prowadzenia akcji przy pomocy w/w urządzeń. "

Dzięki braku konieczności wymiany jednorazowych ustników policjanci mogli dzięki nowemu typowi alkomatów przebadać znacznie większą liczbę kierowców. Kontrole stały się także tańsze.

Zalecenie zamieniło się oficjalnie w polecenie służbowe, wydane przez inspektora Jerzego Głąbowskiego policjantom w woj. lubuskim. Podobne pisma trafiły zapewne do funkcjonariuszy z całej Polski.

" W związku z informacją przekazaną przez inspektora Tomasza Szymańskiego zastępcę komendanta głównego policji podczas dzisiejszej wideokonferencji dotyczącą zaleceń wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego MSWiA polecam do odwołania zawiesić prowadzenie masowych badań trzeźwości kierujących pojazdami, realizowanych podczas działań „Trzeźwy Poranek” i „Trzeźwy Wieczór”. "

Decyzja o wstrzymaniu masowych kontroli trzeźwości nie oznacza, że policjanci nie będą stężenia alkoholu we krwi u wytypowanych kierowców. Do użytku wrócą starsze alkomaty, z wymiennymi ustnikami, o ile znajdą się jeszcze w magazynach. W razie potrzeby funkcjonariusze mogą także przetransportować na badanie do szpitala.

