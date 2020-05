Policja zatrzymała 5-latka prowadzącego samochód. Jechał kupić sobie lamborghini [WIDEO]

Dzieci potrafią być urocze i patrzeć na świat zupełnie innymi oczami. Czasem warto posłuchać, co na temat danej sprawy mają do powiedzenia najmłodsi, chociażby po to, żeby przypomnieć sobie jakim uczuciem jest odkrywanie czegoś nowego.

Ciekawym przeżyciem może być na przykład obserwowanie, jak na naszą ulubioną muzykę reagują młodzi ludzie wychowani z dala od mocniejszych dźwięków.

Dzieci potrafią nam także przypomnieć, że za marzeniami powinniśmy gonić i starać się je zrealizować. Taki morał płynie z historii 5-latka przyłapanego przez policję na prowadzeniu samochodu.

5-latek wybrał się samochodem z Utah do Kalifornii. Chciał kupić sobie lamborghini

Funkcjonariusz patrolujący autostradę zauważył auto, które jechało bardzo wolno, rozwijając 60 km/h w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 120 km/h. Samochód wykonywał też nieskoordynowane manewry, zakłócające płynność ruchu.

Policjant założył, że za kierownicą siedzi osoba niepełnosprawna bądź też doświadczająca zdarzenia zagrażającego zdrowiu lub życiu, postanowił więc zatrzymać pojazd do kontroli w miarę możliwości pomóc. Oto, co się stało.

Na funkcjonariusza czekała mała i jednocześnie wielka niespodzianka: samochodem kierował 5-latek. Dziecku udało się wymknąć z domu pod nieobecność rodziców, którzy przebywali akurat w pracy, zostawiając go pod opieką starszego rodzeństwa.

Gdy tylko pojawiła się okazja, młodzieniec wybrał się na wyprawę w celu zrealizowania swojego marzenia i kupienia supersamochodu lamborghini. W drogę zabrał ze sobą oszczędności całego życia w wysokości 3 dolarów.

Większość samochodów jeżdżących po USA ma automatyczną skrzynię biegów, co ułatwiło dziecku prowadzenie auta. Policjant musiał tylko pomóc bliskiemu płaczu szkrabowi w unieruchomieniu pojazdu. Nie podano, czy młodemu kierowcy (a właściwie jego rodzicom) postawiono jakieś zarzuty.

