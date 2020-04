Policja zatrzymała auto w Warszawie. Za kierownicą siedział 9-latek

14 kwietnia w okolicach Stadionu Narodowego niezgodnie z przepisami poruszał się samochód marki skoda. Auto jechało w miejscu, gdzie obowiązuje zakaz ruchu w obu kierunkach. Jednak niezastosowanie się do znaku drogowego nie było jedynym przewinieniem jadących samochodem.

Warszawscy policjanci patrolowali okolice Stadionu Narodowego, kiedy zauważyli skodę ignorującą zakaz poruszania. Mundurowi postanowili zatrzymać pojazd do kontroli.

Nadkomisarz Joanna Węgrzyniak opisała nietypową sytuację słowami:

"

Co się okazało? Za kierownicą siedział 9-letni chłopiec, to on prowadził samochód. Na siedzeniu obok pasażerem był jego ojciec, a z tyłu siedziała rok starsza siostra. "