Policja zlikwidowała domową plantację konopi indyjskich o wartości 50 tysięcy złotych

Policjanci odkryli 71 krzaków konopi indyjskiej na poddaszu prywatnego domu w Jaworznie (województwo Śląskie). Zatrzymano 47-latka, któremu za prowadzenie nielegalnej uprawy może grozić nawet osiem lat więzienia. Podejrzany jest pod dozorem policji.

Policja zamknęła domową hodowlę konopi indyjskich

O zlikwidowaniu plantacji konopi indyjskich w Jaworznie poinformował we wtorek 21 lipca zespół prasowy śląskiej policji. Dzień wcześniej miejscowi policjanci wkroczyli do budynku w tym mieście, potwierdzając podejrzenia o nielegalnej uprawie na poddaszu.

Oprócz 71 krzaków konopi różnej wielkości policjanci odkryli również specjalistyczny sprzęt grzewczy i oświetleniowy, służący do uprawy roślin przerabianych później na marihuanę.

Jak oszacowali policjanci:

" Z takiej ilości konopi można byłoby wytworzyć blisko 1,5 kilograma suszu o wartości około 50 tysięcy złotych. "

Zatrzymany 47-latek został przewieziony do policyjnego aresztu. Zgromadzony w tej sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutów dotyczących uprawy zakazanych roślin, za co grozi do 8 lat więzienia. Decyzją prokuratora, podejrzany został objęty dozorem policyjnym.