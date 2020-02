Policja zmieniła numery telefonów. Jak trzeba teraz dzwonić?

Zmiana ma docelowo ułatwić i ujednolicić kontaktowanie się z poszczególnymi placówkami policji. Modyfikacja dotyczy telefonów stacjonarnych, dzięki którym obywatele mogą dodzwonić się do konkretnej komendy, a nawet funkcjonariusza.

Od poniedziałku 24 lutego 2020 zmienią się numery telefonów do Komend Policji w całym kraju. Aby dodzwonić się do jednostki Policji, zamiast numeru kierunkowego będzie trzeba wybrać wyróżnik MSWiA - 47. "

Nowe numery telefonów do posterunków tworzone będą następująco:

Zmiany tłumaczone są jako uporządkowanie numeracji służb na terenie całej Polski.

"

Wyróżnik „47” należy traktować jako jednolity numer kierunkowy do sieci resortowej w skali całego kraju. Do tej pory każda jednostka Policji zapewniała kierowanie ruchu pomiędzy publiczną siecią telekomunikacyjną (PSTN) a siecią resortową we własnym zakresie, co powodowało, że numeracja każdego z województw odzwierciedlała publiczną numerację opartą o podział na 49 stref numeracyjnych. Zmianie ulegnie sposób wybierania numeru resortowego z sieci publicznych stacjonarnych i komórkowych. "