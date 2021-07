Policjanci przebrani za księży zatrzymali... oszustów przebranych za kardynałów

Oszuści przebierali się za kardynałów i wyłudzali miliony euro od swoich ofiar. Teraz grupa została złapana przez włoską policję, która w ramach tajnej operacji przebrała funkcjonariuszy za księży. Co za historia.

Policjanci przebrani za księży złapali oszustów przebranych za kardynałów

Jak podaje portal Crux, do kuriozalnej sytuacji doszło we Włoszech - oszuści przebrani za kardynałów oferowali właścicielom podupadających korzystne pożyczki. Te miały pochodzić z "banku watykańskiego", albo z nieistniejącej luksemburskiej firmy finansowej o nazwie "Eurozone". Co ciekawe, nie wymagali osobistych gwarancji finansowych.

Grupa fałszywych kardynałów nie miała większych problemów ze zdobyciem np. strojów - w Rzymie znajdują się dziesiątki sklepów z odzieżą dla duchownych, w tym kilka specjalizujących się w strojach kardynalskich. Aby zakupić "oficjalną" odzież nie jest wymagany żaden specjalny status ani dokument tożsamości. To spowodowane jest tym, że często przyjaciele i rodzina kupują odpowiednie szaty swoim bliskim kardynałom.

Oszuści działali w sposób całkiem sprytny - aby omówić interesy ze swoimi klientami, umawiali się na różne spotkania w pobliżu Watykanu. Często był to np. Papieski Uniwersytet Gregoriański, który jest prowadzony przez jezuitów. Jak nietrudno się domyślić (nazwa jest dość jednoznaczna), na uniwerek uczęszcza wielu księży, seminarzystów i zakonników studiujących w Rzymie.

Jak podaje włoskie Il Messagero, grupa oszustów założyła nawet fałszywe biuro notarialne w budynku przy Corso Vittorio Emanuele. Przy budynku były ustawione tabliczki, a ich biuro było urządzone i spełniało wszelkie pozory bycia "legalnym" i przekonującym dla "klientów".

Grupa wymagała od swoich klientów/ofiar wpłaty gotówki z góry, w dobrej wierze. Po otrzymaniu pieniędzy, po "kardynałach" słuch ginął.

Policja zaczęła dwuletnie śledztwo. Funkcjonariusze skontaktowali się z hotelami, które oszukano w 2017 roku. Funkcjonariusze ustalili, że ugrupowanie dokonało co najmniej 20 różnych oszustw na kwotę prawie 1,7 miliona euro.

Teraz najlepsza część tej opowieści - oszuści zostali złapani podczas wymiany w rzymskiej Bazylice Świętej Marii od Aniołów i Męczenników na Piazza Esedra. Tam grupa umówiła się na spotkanie, aby odebrać 15 tysięcy euro. To miało być poręczenie pożyczki o wartości 500 tysięcy euro. Gdy "kardynałowie" próbowali opuścić bazylikę tylnym wyjściem, ci zostali zatrzymani przez policjantów przebranych za księży. Zatrzymano pięciu członków gangu w wieku 58-75 lat.

Z relacji włoskich mediów wynika, że przy próbie aresztowania przywódcy grupy, ten zaczął przekonywać karabinierów, że nie mogą go aresztować, bo przysługuje mu immunitet dyplomatyczny. Na razie nie wiemy, jaka grozi im kara.