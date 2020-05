Policjanci zatrzymali pielgrzymkę za złamanie zakazu zgromadzeń. „Jedni uciekali przez pola, inni w las” [WIDEO]

Szok i niedowierzanie czekał pątników już 30 kilometrów od klasztoru sióstr Bernardynek, spod którego wyruszyła pielgrzymka. Kolumna pieszych została bowiem zatrzymana przez policję za niestosowanie się do rządowych rozporządzeń.

Działania policji w kwestii radzenia sobie ze zgromadzeniami wiązały z wytężonym stosowaniem środków przymusu bezpośredniego, co bardziej zorientowani w sytuacji pielgrzymi na wszelki wypadek postanowili po partyzancku salwować się ucieczką do lasu.

Oto, jak relacjonowali zdarzenie uczestnicy pielgrzymki w wypowiedzi dla portalu gość.pl:

Policja kręciła się już w okolicach Pszczonowa. Zatrzymali nas między Słupią a Lipcami Reymontowskimi. Przyjechało 5 radiowozów, chyba dwa samochody nieoznakowane, zrobił się ogromny chaos. Nie wiedzieliśmy, co robić. Jedni uciekali przez pola, inni w las, jeszcze inni ruszyli w dalszą drogę już na nocleg. Część zadzwoniła po rodziny, by odwieźli ich do domu. Wszystkich spisują. Co będzie dalej, nie wiemy. "