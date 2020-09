Policjantka badała trzeźwość na drodze. Pomyliła pasażera z kierowcą

Prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu to nadal jedna z najczęstszych przyczyn wypadków. Kierowcy nie zawsze wsiadają do aut nietrzeźwi świadomie. Czasem promile, które nadal mają w organizmie to pamiątka po wieczornej imprezie czy zakrapianym oglądaniu meczu z kolegami. Dlatego zawsze warto mieć w aucie alkomat, który da nam pewność, że podczas kontroli drogowej nie będziemy mieli problemów.

Policjantka sprawdziła trzeźwość pasażera zamiast kierowcy

A takich jest na ulicach coraz więcej. Stróże prawa najczęściej sprawdzają trzeźwość kierowców podczas weekendów i świąt, jednak rutynowe kontrole mogą spotkać nas na drodze w każdej chwili. Nagranie z jednej z nich w ciągu kilku godzin stało się hitem internetu.

Kontrole to dla policjantów żmudna praca. Sprawdzenie kilkudziesięciu czy kilkuset kierowców alkomatem nie należy do najciekawszych zajęć. Czynność szybko zaczyna się wykonywać machinalnie, co może prowadzić do wielu błędów.

Policjantka na popularnym w sieci filmie, zamiast sprawdzić stan trzeźwości kierowcy nadjeżdżającego pojazdu, kazała dmuchnąć w alkomat... pasażerowi. Mężczyźni poruszali się autem, które ma kierownicę po prawej stronie, co mogło zmylić kobietę.

Komentujący nie powstrzymali się od kąśliwych uwag w kierunku mundurowej. Większość jednak podeszła do sprawy z humorem i przyznała, że nagranie poprawiło im humor na cały dzień.