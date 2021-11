Polish Metal Alliance z kolejnym metalowym coverem. Tym razem jest to cover Slayera [WIDEO]

Łukasz Zieliński, Maciej Koczorowski, Marek Pająk, Maurycy Stefanowicz, Jarosław Chilkiewicz, Tomasz Targosz oraz Łukasz Tomczak - tych właśnie muzyków usłyszycie w coverze "Raining Blood" Slayera.

Polish Metal Alliance z kolejnym metalowym coverem

Polish Metal Alliance to projekt muzyczny powstały z inicjatywy Macieja Koczorowskiego z bydgoskiego zespołu Chainsaw. Muzyk wpadł na pomysł, by zaprosić śmietankę polskiej sceny rockowej i metalowej, by razem nagrywać covery znanych utworów.

Jak dotąd w ramach projektu mogliśmy usłyszeć covery Judas Priest, jak również Iron Maiden oraz Queen. Tym razem muzycy wzięli na warsztat zespół Slayer. W każdym nagraniu Polish Metal Alliance słyszymy różnych artystów. W nagraniach coveru "Raining Blood" Slayera wzięli udział Łukasz "Zielony" Zieliński (Virgin Snatch), Maciej "Maxx" Koczorowski (Chainsaw), Marek "Spider" Pająk (Vader), Maurycy "Mauser" Stefanowicz, Jarosław Chilkiewicz (Piotr Cugowski), Tomasz Targosz (Ceti) oraz Łukasz Tomczak (Sorry Boys).

Posłuchajcie, jak wypadł cover Slayera w wykonaniu grona polskich muzyków:

Covery "The Trooper" Iron Maiden, "Painkiller" Judas Priest czy "Want It All" Queen cieszą się ogromną popularnością i są chętnie oglądane na serwisie YouTube.