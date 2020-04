Politycy wybierają się do Smoleńska na 10-lecie katastrofy. Spytaliśmy, czy po powrocie poddadzą się obowiązkowej kwarantannie domowej

Rząd sukcesywnie wprowadza zaostrzenia środków bezpieczeństwa przyjętych w ramach walki z epidemią COVID-19. Jednym z głównych postanowień mającym spowalniać rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-C0V-2 w naszym kraju jest wprowadzenie obowiązkowej kwarantanny domowej dla wszystkich, którzy przekraczają naszą granicę.

Decyzją rządu obowiązują one nawet osoby, które pracują w przygranicznych przedsiębiorstwach u naszych sąsiadów. Jeśli wrócą do Polski, muszą spędzić 14 dni w izolacji. Przepisy te uległy jeszcze większemu zaostrzeniu od 1 kwietnia 2020: kwarantanną obejmowane są automatycznie także rodziny wracających do kraju osób.

Rząd informuje o tej zmianie na stronie gov.po/koronawirus:

" Automatyczna kwarantanna dla bliskich osób w kwarantannie (1.04.2020 r.) Rozszerzamy listę osób, która będzie podlegała obowiązkowej kwarantannie domowej. Będą nią objęci wszyscy, którzy mieszkają z osobą kierowaną na kwarantannę. Zasady będą obowiązywały osoby, które przebywają w jednym mieszkaniu z osobami kierowanymi na kwarantannę od środy 1 kwietnia 2020. PRZYKŁAD Jeśli więc jeden z Twoich domowników (współlokatorów) poddany zostanie kwarantannie od 1 kwietnia 2020 z powodu: powrotu z zagranicy

kontaktu z zarażonym

– Ty również będziesz musiał ją odbyć. "

Na tej samej stronie można wyczytać o tym, kto z obowiązku poddawania się kwarantannie jest zwolniony.

" Z kwarantanny zwolnione są załogi statków, samolotów, pociągów, żołnierze Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych, funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, wykonujący zadania służbowe. Z kwarantanny zwolnieni są również kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego oraz kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy. "

Politycy partii rządzącej zamierzają wybrać się do położonego w Rosji Smoleńska na przypadającą 10 kwietnia 2020 10 rocznicę śmierci Lecha Kaczyńskiego. Jak widać z przytoczonych zasad, każdy z nich po powrocie powinien trafić do izolatorium bądź razem z rodziną poddać się kwarantannie domowej.

Zadaliśmy pytanie Kancelarii Prezesa Ministrów oraz Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu, czy politycy zamierzają przestrzegać uchwalonego przez siebie prawa.

Czy politycy trafią na domową kwarantannę po powrocie ze Smoleńska?

Zadane przez nad pytanie sprawiło Kancelarii Premiera sporo kłopotu. Mimo upłynięcia kilka godzin wciąż czekamy na oficjalną odpowiedź.

Oficjalnego stanowiska w tej sprawie nie otrzymaliśmy także jeszcze od Głównego Inspektora Sanitarnego.

Częściową odpowiedź na pytanie, czy politycy zgodnie z ustanowionymi przez siebie pytaniami poddadzą się obowiązkowej kwarantannie można znaleźć w zestawie Q&A dla osób przekraczających granice:

" Przyjeżdżam do Polski na kilka dni (np. pogrzeb), a potem wracam za granicę. Czy dotyczy mnie obowiązek kwarantanny? Tak, co do zasady każda osoba przekraczająca polską granicę jest zobowiązana poddać się 14-dniowej kwarantannie. Zgodnie jednak z rozporządzeniem MZ wprowadzającym w Polsce stan epidemii, właściwy inspektor sanitarny, w uzasadnionych przypadkach, może skrócić kwarantannę lub z niej zwolnić (§ 2 pkt 8). W związku z tym zalecamy kontakt z lokalną stacją sanitarno-epidemiologiczną. "

Jak łatwo się domyślić, wylot do Smoleńska okaże się „uzasadnionym przypadkiem”, w którym uczestnicy zostaną zwolnieni z kwarantanny.

