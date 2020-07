Polityka zamiast pogrzebu. Ksiądz zamiast żegnać zmarłego wskazywał, na kogo mają głosować żałobnicy

Utrata ukochanej osoby to bardzo ciężkie przeżycie, a żałobnikom należy się wsparcie i zrozumienie. Zabrakło tego na pogrzebie w Bobach w woj. lubelskim, podczas którego ksiądz zamiast łączyć się w bólu z rodziną zmarłego, namawiał do głosowania na jednego z kandydatów.

Zgromadzeni na uroczystości odczuli to jako gruby nietakt i postanowili nagłośnić sprawę w mediach, przekazując „Dziennikowi Wschodniemu” nagranie wypowiedzi prowadzącego pogrzeb proboszcza.

Można na nim usłyszeć nawoływanie do uczestniczenia w wyborach oraz oddanie swojego głosu na kandydata, który „szanuje boże wartości”. Z oburzeniem żałobników zgodził się rzecznik prasowy lubelskiej kurii.

Proboszcz na pogrzebie nawoływał do głosowania na jednego z kandydatów. Bliscy zmarłego wstrząśnięci

Ksiądz prowadzący pogrzeb odwołał się do słów do apelu wystosowanego do wiernych przez abp. Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego. Hierarcha wskazywał w nim, na którego kandydata powinni głosować katolicy.

Rzecznik prasowy lubelskiej kurii ks. Adam Jaszcz przyznał, że poruszanie tematów politycznych na pogrzebach nie powinno mieć miejsca.

" Nie każde miejsce i czas jest właściwe do poruszania dowolnego tematu. Pogrzeb powinien być wolny od treści niezwiązanych z żałobą, nadzieją paschalną i osobą zmarłego. Jest to kwestia empatii i wyczucia sytuacji. "

Wybory prezydenckie 2020 spolaryzowały Polaków: sondaże wskazują, że obaj kandydaci cieszą się w drugiej turze niemal identycznym poparciem.

