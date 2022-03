Podczas konkursu Miss World w Portoryko za najpiękniejszą kobietę świata uznano Polkę, 23-letnią studentkę Politechniki Łódzkiej Karolinę Bielawską. Jak podaje PAP, w geście solidarności z walczącą z rosyjską inwazją Ukrainą kandydatki na miss świata przeszły po scenie ze świecami.

W konkursie wystąpiło 40 młodych kobiet z całego świata. Gala w Portoryko miała odbyć się w grudniu ub. roku, ale koronawirus pokrzyżował plany organizatorom. Miss World 2021 ostatecznie przeniesiono na 16 marca 2022 roku.

Zwyciężczyni 70. edycji Miss World jest łodzianką, ma 23 lata. Karolina Bielawska studiuje na Politechnice Łódzkiej, pracuje także jako modelka. Koronę najpiękniejszej kobiety świata na głowę Polki włożyła dotychczasowa Miss World Toni-Ann Singh z Jamajki.

Łodzianka nie kryła wzruszenia i płakała podczas koronacji. Zaraz po wyborze powiedziała mediom:

Kiedy usłyszałam moje nazwisko, byłam w szoku. Nie mogę w to uwierzyć. Mam zaszczyt nosić koronę Miss World i nie mogę się doczekać, aż zabiorę się do pracy. Zapamiętam ten niesamowity konkurs w Portoryko do końca życia.