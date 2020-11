Półmetrowa pirania w Zalewie Zegrzyńskim. Co wiemy o "obcinaczce jąder"?

Jeden z wędkarzy należących do Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Wierzbicy wyłowił z wód Jeziora Zegrzyńskiego piranię. Jak informuje warszawska Wyborcza, była to słynna „obcinaczka jąder” o zębach przypominających ludzkie.

Pirania w Zalewie Zegrzyńskim

Ten konkretny gatunek piranii występuje w Ameryce Południowej, a dokładniej w wodach Amazonki i Orinoko. Co więc pirania robiła w podwarszawskim zalewie? Ryba ważąca 3,15 kg i mierząca 50 cm, trafiła tam zapewne z hodowli.

" Notujemy nawet kilka takich przypadków rocznie, choć tak duży okaz to wyjątek. "

- powiedział rzecznik PZW w rozmowie z Gazetą Wyborczą.

Natychmiast po złowieniu okaz trafił do mazowieckiego okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego, z którego przewieziono ją do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

" Na pewno znalazła się w wodzie przez nierozważnego człowieka. Została wypuszczona z hodowli. W oparciu o badania łuski stwierdziłem, że jej przyrosty były znaczne i nie miały miejsca w środowisku naturalnym. Mogła pływać w zalewie od kilku dni do kilku tygodni. Może wypuścił ją ktoś w ciepłych miesiącach, maju lub czerwcu, na pewno nie wcześniej. "

- skomentował w rozmowie z Gazetą Wyborczą prof. Piotra Hliwa, który badał rybę.

Pirania Paku - ryba z ludzkimi zębami

Pacu jest blisko spokrewniona z piranią. Jej zęby przypominają ludzkie i bez problemu radzą sobie z twardą skorupą orzecha. Jednak nie jest niebezpieczna dla ludzi. Swój przydomek zyskała dzięki anegdocie, w której jeden z ekspertów zażartował, że zwierze często myli męskie genitalia z orzechami - swoim ukochanym przysmakiem.

" Ten gatunek odżywia się roślinami, głównie owocami i orzechami spadającymi do wody. Jej zęby, w przeciwieństwie do drapieżnych piranii, mają starte końcówki, są podobne do ludzkich. "

- skomentował rzecznik PZW.

Pacu nie jest takim drapieżnikiem jak pirania, jednak siła jego szczęk może nadal powodować nieodwracalne szkody. W wielu krajach jej hodowla jest legalna i każdy może ją kupić i umieścić w akwarium. Jednak ludzie nie biorą pod uwagę, że osobniki mogą dorastać do metra i ważyć około 30 kg. Dlatego właściciele po prostu wypuszczają go do najbliższego zbiornika. Podobne ryby wyłowiono także w Danii, Anglii, Rosji i USA.

Źródło: Gazeta Wyborcza

