Półnaga kobieta masturbowała się w sklepie IKEA. Sieć przypomina klientom, że to zabronione [WIDEO]

Na początku maja 2020 roku IKEA ponownie otworzyła swoje sklepy na całym świecie. Najwidoczniej niektórzy klienci naprawdę bardzo stęsknili się za egzotycznie brzmiącymi nazwami mebli i wegetariańskimi klopsikami. Sieć przypomina bowiem, by nie wykonywać czynności seksualnych na terenie sklepu.

IKEA - zakaz masturbacji i uprawiania seksu w sklepach

Jak podaje portal TMZ, szwedzka firma postanowiła uprzejmie przypomnieć swoim klientom, że na terenie sklepów zabroniona jest jakakolwiek forma czynności seksualnych. Nie ma więc mowy o masturbacji, czy seksie. Wszystko dlatego, że jedna z klientek publicznie postanowiła zaspokoić się seksualnie, czego jej się zresztą udało dokonać na pufie ALSEDA.

W sieci pojawiło się wideo, pochodzące z jednego z chińskich sklepów. Widać na nim półnagą kobietę, która chodzi po salonie meblowym i dotyka się w miejscach intymnych, siadając na sofie, łóżku i pufie. W pewnym momencie klientka zaczęła przyciągać zaciekawionych podglądaczy. Kobieta specjalnie nie kryła się ze swoimi ekscesami, ponieważ podobno w pewnym momencie zaczęła twerkować prosto do kamer sklepowego monitoringu.

Powyższe nagranie to jedynie ocenzurowany fragment całej akcji. Dłuższa wersja krąży już po stronach pornograficznych i zyskuje coraz większą popularność. Niewykluczone, że wideo powstało właśnie w tym celu.

Szefowie sieci zaniepokoili się nagraniem. Obawiają się, że inni klienci będą chcieli naśladować Azjatkę. Z tego powodu postanowili przestrzec wszystkie osoby, które wpadną na podobny pomysł.

" Zdecydowanie sprzeciwiamy się tego rodzaju zachowaniom i potępiamy je. Natychmiast zgłosiliśmy je policji w mieście , w którym znajdował się sklep. "

Ponoć w sklepie, w którym doszło do incydentu, zwiększono liczbę ochroniarzy, którzy będą pilnować, by podobny wybryk nie miał nigdy racji bytu. Szefowie IKEI rozumieją, że izolacja może wpływać na popęd seksualny niektórych osób, ale nie upoważnia ich to do masturbacji w miejscu publicznym.

Trudno jednak powiedzieć gdzie i kiedy nagrano pornograficzny materiał. Klienci sklepu, jak i główna bohaterka filmu nie mają na sobie maseczek. Prawdopodobnie nagranie pochodzi więc sprzed pandemii koronawirusa.

Co sądzisz o nagraniu? Karygodne! Przecież tam mogły być dzieci! Bez przesady. Chce się pomasturbować, to co to komu szkodzi? Idę szukać pełnej wersji tego wideo!

Zobacz też: Ikea będzie dostarczać meble do paczkomatów. Sklep zapowiada nową opcję dla klientów