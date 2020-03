Polscy artyści proszą o pomoc finansową Ministra Kultury: "Artyści nie mają możliwości utrzymania siebie i rodzin"

Premier Morawiecki zadecydował o odwołaniu imprez masowych, na 2 tygodnie zamknięto szkoły, przedszkola, zajęcia odwołano również na uczelniach wyższych. Co więcej kina oraz teatry również zostały zamknięte, w wielu firmach zdecydowano się na pracę zdalną. Branża muzyczna straciła sporo pieniędzy z powodu odwołanych koncertów, nie lepiej jest z teatrami, które również były zmuszone do odwołania swoich spektakli. Co za tym idzie, wielu artystów będzie mieć problem z utrzymaniem się. W związku z tą trudną sytuacją, Adrian Rzetelski, wiceprzewodniczący ZASP Poznań, postanowił stworzyć petycję do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z prośbą o pomoc.

Polscy artyści proszą o pomoc finansową Ministra Kultury. Powstała specjalna petycja

W petycji umieszczonej na petycjeonline.com, Adrian Rzetelski wyjaśnia, że artyści rozumieją potrzebę wprowadzenia ograniczeń w obrębie wydarzeń kulturalnych, niestety też z tego powodu wielu z nich zostanie bez środków na życie:

" W tej trudnej rzeczywistości artyści niemalże wszystkich dziedzin sztuki zostali pozbawieni z dnia na dzień jakichkolwiek możliwości zarabiania pieniędzy oraz możliwości utrzymania siebie i swoich rodzin. Dotyczy to w największym stopniu artystów niezależnych, którzy w większości pracują na umowy zlecenie, umowy o dzieło czy tzw. "umowy dorozumiane" wykonując swoje zadania na scenach oraz prowadząc edukację w domach kultury i innych ośrodkach. "

Wiceprzewodniczący ZASP Poznań postanowił dokładnie wyjaśnić, w jakiej sytuacji są polscy artyści:

" W zaistniałej sytuacji artyści w naszym kraju z dnia na dzień zostali odcięci od możliwości zarabiania i pozostawieni bez jakiejkolwiek pomocy. Artyści zatrudnieni w teatrach są również w bardzo trudnej sytuacji, gdyż wynagrodzenie za odwołane spektakle stanowi lwią część ich zarobków. Jednak sytuacja artystów niezależnych jest po prostu tragiczna - z dnia na dzień stracili oni wszelkie źródła dochodu. "

W związku z tym artyści zwracają się do Ministra Kultury o pomoc finansową. W petycji zaproponowano następujące rozwiązania sytuacji:

" 1) Zapomoga w ustalonej przez Ministerstwo wysokości dla artystów i instruktorów którzy wykażą podpisane już umowy zlecenia lub umowy o dzieło bez możliwości ich wykonania ze względu na pandemię koronawirusa. 2) Rekompensata w wysokości 80% dochodów odwołanych spektakli i zajęć edukacyjnych określonych na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło. "

Dnia 13 marca 2020 petycję podpisało 4562 osób. Środowisko artystyczne wierzy, że Minister Kultury pozytywnie rozpatrzy ich prośbę i pomoże w trudnej sytuacji.

