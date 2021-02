Ciri w Tekkenie 7? Nowa zapowiedź pokazuje nam "polską premier" jako nową postać z gry

Bandai Namco zaskoczyło fanów w weekend 20-21 lutego 2021 roku, publikując na swoich łamach krótką zapowiedź nowej postaci z gry Tekken 7. Tą okazała się być "polska pani premier", która walczy z zagrożeniem dla dobra wszystkich Polaków.

Na razie nie znamy imienia postaci, jej umiejętności, a nawet nie mieliśmy się okazji jej przyznać - widzimy jednak, że charakteryzuje się białymi włosami, a pod lewym okiem ma bliznę.

Tak - chodzi oczywiście o Ciri z serii Wiedźmin. Czy to aż tak duże zaskoczenie? No nie do końca - w końcu Geralt zagościł już w dwóch produkcjach niezwiązanych z własną sagą (Soulcalibur 6, gdzie był nawet na okładce oraz w Monster Hunter: World). Sam Wiedźmin był natomiast wydawany w Europie przez Bandai Namco, czyli ludzi odpowiedzialnych za SC6.

Zwiastun nowej postaci możecie zobaczyć poniżej:

Bohaterka ma zadebiutować już "wczesną wiosną 2021 roku", zatem pełnej, oficjalnej zapowiedzi powinniśmy się spodziewać na dniach.