Polska bijatyka podbija serca graczy z całego świata. Jacek Komuda stworzył scenariusz do gry

Demo Hellish Quart trafiło na Steam jako gra we wczesnym dostępie. Osoby, które spróbowały wirtualnego fechtunku, są zachwycone polską bijatyką. Jeśli przedsięwzięcie będzie cieszyć się dużym zainteresowanie, tytuł zostanie znacznie rozbudowany. Za scenariusz kampanii dla jednego gracza odpowie pisarz Jacek Komuda.

Hellish Quart - opinie o polskiej grze

Polska zaczyna być postrzegana na świecie jako kraj produkujący ciekawe i warte uwagi gry wideo. Nie chodzi jedynie o sukces CD Projekt Red i serii Wiedźmin, ale również inne tytuły, o których zaczyna być głośno.

Jednym z nich jest Hellish Quart od studia Kubold - czyli polskie spojrzenie na bijatyki. A jak polskie to nie mogło zabraknąć odniesień do wydarzeń historycznych. Gra nie jest bowiem typowym mordobiciem pokroju Tekkena czy Mortal Kombat, ale w zasadzie połączeniem tradycyjnych biajtyk z symulatorem walki bronią białą. Akcja została osadzona w XVII-wiecznej Europie, w czasach końcowej fazy istnienia unii polsko-litewskiej. Stąd wśród bohaterów, których mogą wybrać gracze, pojawiają się postacie wyglądające jak z "Pana Wołodyjowskiego".

Hellish Quart trafiła na Steam jako gra we wczesnym dostępie i obecnie można w nią zagrać po zapłaceniu 60,99 złotych. Twórcy gry pracują obecnie nad udoskonaleniem kontrolowania postaci, animacjach oraz rozwinięciem rozgrywki. W chwili pisania artykułu tytuł był niezwykle wysoko oceniony przez pierwszych graczy. Według statystyk Steama Hellish Quart zdobyła 96% pozytywnych opinii. Ocenę wystawiło na razie nieco ponad 1000 użytkowników platformy.

Ważnym elementem Hellish Quart jest jej realizm. Z gameplayów dostępnych w sieci wynika, że niekiedy wystarczy jeden dobrze wyprowadzony cios, by zakończyć walkę. Jest to więc alternatywa dla wszelkiego rodzaju nierealnych bijatyk, w których postacie są w stanie przeżyć wybuchy granatów, uderzenia śmiercionośnych broni, czy upadek z kilkuset metrów. We wczesnym dostępie gracze mają do dyspozycji 5 grywalnych postaci, sześć plansz oraz try tryby rozgrywki - Survival, Versus AI i Versus. W demo Hellish Quart można sterować za tradycyjnych urządzeń peryferyjnych komputera lub przy użyciu kontrolerów.

Osoby, które kupiły już grę, będą miały dostęp do jej pełnej wersji w dniu premiery. Gotowy produkt ma zawierać co najmniej 12 postaci oraz po dwa razy więcej aren i trybów gry, oraz kampanię dla jednego gracza.

Hellish Quart - Jacek Komuda stworzył scenariusz do gry

Będąc już przy kampanii, nie można pominąć faktu, że w powstawanie gry zaangażował się Jacek Komuda - popularny pisarz, który jest historykiem zainteresowany okresem historycznym występującej w Hellish Quart. Twórca odpowiada za scenariusz do trybu historii, w którym gracze będą śledzić losy Jacka Dydyńkiego i Samuela Zborowskiego. Dwaj bohaterowie będą musieli użyć swoich umiejętności, by wywalczyć sobie drogę ucieczki z tureckiej niewoli.

Według zapowiedzi w grze mają pojawiać się nawiązania do wydarzeń historycznych, a więc będzie również posiadać walory edukacyjne na temat Polski sarmackiej. Fani Komudy powinni być dodatkowo zainteresowani Hellish Quart, ponieważ tytuł stanie się częścią uniwersum Dzikie Pola, czyli systemu RPG stworzonego między innymi przez pisarza. Dodatkowo Hellish Quart to pozycja multimedialna, ponieważ Komuda pracuje obecnie nad opowiadaniem, które bezpośrednio odnosi się do wydarzeń pojawiających się w grze. Będzie ono dostępne nie tylko po polsku, ale również po angielsku.

Hellish Quart - kiedy premiera pełnej wersji gry?

Na razie studio Kubold nie zapowiedziało konkretnej daty premiery pełnej wersji gry, więc osoby, które wykupiły dostęp do demo, będą musiały uzbroić się w cierpliwość. Podobnie jak ci gracze, którzy wolą poczekać na finalny produkt. Według zapowiedzi gotowa wersja Hellish Quart może trafić do sprzedaży nawet za dwa lata.