Już 10 maja wystartuje kolejna edycja Eurowizji. Konkurs odbędzie się w Turynie i Polskę będzie reprezentować Krystian Ochman z piosenką "River". Przez ostatnie lata nie mamy wiele szczęścia w konkursie, ale okazuje się, że w tym roku bukmacherzy dają spore szanse Polsce. Czy Ochman dostanie się do finału Eurowizji?

Polska faworytem Eurowizji 2022? Bukmacherzy nie mają wątpliwości

Czy Krystian Ochman awansuje do finału Eurowizji w Turynie? Jakie ma szanse na wygraną? Te kwestie przeanalizowali analitycy STS oraz Betfan, którzy bardzo wysoko oceniają szanse na sukces Polaka w konkursie.

Eksperci STS, największej firmy bukmacherskiej w Polsce, są niemal w 100% pewni, że reprezentant Polski zakwalifikuje się do wielkiego finału. Kurs na takie wydarzenie wynosi zaledwie 1.01, co oznacza, że obstawiając takie wydarzenie, wiele nie wygramy. Zyskać mogą z kolei pesymiści, wieszczący porażkę Polaka. Kurs na to, że Ochman nie wystąpi podczas sobotniego konkursu wynosi aż 11.00, co oznacza, że za każde postawione 100 zł można wygrać 968 zł (po odjęciu 12% podatku od gier).

Co więcej, polski wokalista jest także jednym z faworytów do triumfu w wielkim finale. Kurs na to, że Krystian Ochman zostanie sklasyfikowany w pierwszej "dziesiątce", wynosi 1.50. Na to, że zajmie miejsce na podium 5.00. Najwięcej zyskać można, stawiając na jego zwycięstwo - 2200 zł za każde postawione 100 (kurs 25.00).

Tegorocznym faworytem do zwycięstwa w całym konkursie jest Ukraina. Kurs na zwycięstwo naszego wschodniego sąsiada to 1.80. Największe szanse na triumf mają jeszcze Włochy (kurs 5.50) oraz Szwecja (kurs 6.50).

Podobnego zdania są bukmacherzy z Betfan. Według nich Krystian Ochman wejdzie do finału Eurowizji 2022. Co więcej, zrobi to w świetnym stylu, zajmując miejsce w TOP3 drugiego półfinału. A co z szansami na główną wygraną?

Zdaniem Betfan piosenka "River", jaką Ochman zaśpiewa na Eurowizji, da mu awans na koncert finałowy. Kurs na ten scenariusz wynosi 1.05, co oznacza prawie pewne zdarzenie. Co więcej, BETFAN uważa, że Krystian Ochman w walce o finał zdeklasuje większość rywali. Analitycy bukmachera dają mu bowiem miejsce wśród trzech najlepszych artystów występujących w półfinale 12 maja.