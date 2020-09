Polska nałogowo importuje śmieci - tym razem przyjmiemy 40 tys. ton odpadów z Niemiec

Zjawisko przyjmowania przez kraje biedniejsze śmieci pochodzących z państw bogatszych wciąż postępuje. Takie państwa jak Indonezja, Malezja, czy Tajlandia są niemalże z tego faktu "znane" na świecie. Coraz częściej rolę "śmietniska' przejmują jednak kraje europejskie - tu prym wiedzie Turcja, która bardzo agresywnie walczy o śmieci. Niestety, kolejnym pretendentem do tronu jest też Polska.

Polska zdecydowała się przyjąć 40 tys. ton śmieci z Niemiec

Według portalu F5.pl, w 2015 roku przyjęliśmy "zaledwie" 154 tysięcy ton odpadów, a już w 2018 i 2019 ta liczba wzrosła już do odpowiednio 434,4 tysiąca i 405 tysięcy ton. Wygląda na to, że rok 2020 również będzie podbijał statystyki, gdyż Główny Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał właśnie zgodę na to, by wwieźć do Rębiszowa 40,5 tys. ton śmieci z Niemiec.

Jak podaje Przegląd Lubański, wśród śmieci znajdą się m.in. gazy odlotowe, które są pozostałościami z odlewnictwa żelaza w hutach:

" W Niemczech jest zakaz ich składowania, a utylizacja zgodnie z wytycznymi środowiskowymi i opłaty środowiskowe są niezwykle kosztowne, dlatego producenci szukają rynków, gdzie można robić to dużo taniej. "

Ten konwój śmieci ma przejechać przez powiaty: zgorzelecki, lubański i lwówecki. Sama sytuacja może być natomiast odbierana jako próba ominięcia problemu, który niedługo będzie trapił całą ludzkość - co mamy robić ze śmieciami? Miejmy nadzieję, że niedługo znajdziemy solucję na to pytanie.