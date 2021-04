Polska prokuratura zajmie się słowami Papieża z powodu... obrazy uczuć religijnych

Polska prokuratura zajmie się słowami papieża Franciszka

Niedawno w mediach społecznościowych pojawiła się informacja o wszczęciu postępowania przez Prokuraturę Rejonową Warszawa-Śródmieście. Ta ma się zająć dwójką mężczyzn, która miała umieścić na transparencie słowa papieża Franciszka - mowa o zdaniu "Bóg kocha cię takiego, jakim jesteś".

Niektórym nie spodobał się fakt, iż słowa zostały umieszone na transparencie w kolorach tęczy. Nie spodobał się do tego stopnia, że do prokuratury wpłynęło zawiadomienie w tej sprawie. Jak czytamy w oświadczeniu prokuratury:

W toku postępowania ustalono, że zachowanie podejrzanych skutkowało obrazą uczuć religijnych.

Jak informują służby, do zbadania powołany zostanie biegły z zakresu religioznawstwa. W uzasadnieniu pozwu czytamy natomiast:

Konieczne jest zatem ustalenie (...) czy przedmiot w postaci flagi z naniesionym wzorem poziomych różnobarwnych pasów, powszechnie identyfikowanych jako tzw. kolory tęczy, uznawanej za symbol środowisk LGBT i naniesiony w pobliżu napis o treści 'Bóg kocha cię takiego, jakim jesteś' ma charakter znieważający.

Dla kontekstu - papież Franciszek skierował te słowa do Juana Carlosa Cruza. Mężczyzna jako dziecko padł ofiarą molestowania przez księdza. Franciszek w trakcie rozmowy zapewnił go, że jego orientacja seksualna nie jest powodem do wstydu, czy nienawiści do samego siebie:

Powiedział mi, "Juanie Carlosie, to, że jesteś gejem, nie ma znaczenia. Bóg kocha cię takiego, jakim jesteś. Papież również cię kocha. Ty także powinieneś kochać siebie i nie martwić się tym, co mówią ludzie.

