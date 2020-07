Polski horror erotyczny oferuje darmową grę wstępną. Macie ochotę na niezobowiązujący seks z demonem?

W życiu każdego gracza nadchodzi moment, gdy musi zacząć zmagać się z zakradającą się do rozgrywki rutyną. Każdy raz z kolejną grą powinien być inny, branża jednak bardzo sztywno trzyma się zasad podziału na poszczególne gatunki.

Od czasu do czasu zdarzają się jednak tytuły, które zrywają z tradycjonalistyczną monotonią i śmiało sięgają tam, gdzie nie sięgała do tabu żadna inna gra. Jednym z nich jest tworzony przez Movie Games Lunarium Lust from Beyond.

To powrót do świata znanego już z poprzedniej gry studia, Lust from Darkness. Fabuły nie są jednak ze sobą połączone i śmiało można zacząć poznawać przerażający i erotyczny świat od nowszej propozycji.

Lust from Beyond z darmowym prologiem. Zobacz świat inspirowany inspirowanej Lovecraftem, Gigerem i Beksińskim

Twórcy kuszą potencjalnych chętnych na Lust from Beyond możliwością nieodpłatnego poznania uroków „wymiaru Lusst'ghaa”.

" Jesteś ciekawy co kryje się pod tą tajemnicza nazwą? Zagraj w dostępną na Steamie wersję demo Lust from Beyond, albo dłuższy i bogatszy w zawartość, również dostępny za darmo prolog. Na dwa miesiące przed planowaną premierą, możesz zanurzyć się w ponury świat Lust from Beyond i poznać początek przygody Victora Hollowaya. "

Na randkę z Lust from Beyond najlepiej wybrać się przed 24 września 2020, gdyż na tę właśnie datę wyznaczono premierę gry. Twórcy obiecują odważne erotyczne motywy zaadaptowane do konwencji horroru, pomysłowe zagadki oraz stwory z innego wymiaru.

Zobacz także: 6 filmów erotycznych, których nie musicie się wstydzić