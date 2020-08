Polski lek na koronawirusa przełomem w walce z COVID-19? Zostanie wykorzystany też w profilaktyce

Biomed Lublin to firma, która jako jedna w Polsce dysponuje technologiami wykorzystywanymi aktualnie w produkcji leku na koronawirusa. Jak powiedział podczas konferencji prasowej członek zarządu, Piotr Fic - we wtorek 18 sierpnia ruszyły urządzenia produkcyjne.

Polski lek na koronawirusa do użycia też w profilaktyce

Na money.pl, czytamy, że firma już w kwietniu zaproponowała nowe rozwiązanie do walki z koronawirusem. Specjaliści zastosowali w tym celu szczepionkę na gruźlicę, co przyniosło im ogromną popularność i sukces na warszawskiej giełdzie. Jednak WHO szybko podała, że aktualnie nie ma dowodów na skuteczność sposobu.

Inny werdykt wydano w sprawie skuteczności immunoglobuliny z osocza ludzkiego w leczeniu COVID-19. Substancja otrzymała rekomendacje zarówno od WHO jak i Ministerstwa Zdrowia w Polsce. Okazuje się, że lek na bazie osocza faktycznie działa. Biomed-Lublin zaapelował do rządu o pomoc we wprowadzeniu antidotum na rynek.

Jak cytuje profesora Krzysztofa Tomasiewicza z Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie money.pl:

" Ze strony pacjentów, którzy przebyli COVID-19 chęć oddania osocza jest tak duża, że to jest bardzo budujące (…). Ludzie dzwonią z różnych części Polski i pytają, gdzie mogą oddać osocze do produkcji tego leku. Pozostaje tylko kwestia organizacji i finansowania. "

Oprócz tego, naukowcy zauważają, że immunoglobulinę można zastosować także w profilaktyce. Oznacza to, że w dalszych etapach projektu być może uda się dostosować dawkę leku do użycia w przypadku zakażenia np. jednego z członków rodziny. Wówczas osoby z jego otoczenia mogłyby zostać zabezpieczone przed wirusem.