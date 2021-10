Polski raper z własnym zestawem w McDonald's. W sieci zawrzało: "Co Ty, czytać nie umiesz?"

McDonald's coraz częściej decyduje się na współpracę z gwiazdami muzyki po to, by przyciągnąć nowych klientów. Za granicą już pojawiały się zestawy z BTS, teraz w polskich lokalach pojawił się specjalny zestaw z twarzą młodego, polskiego rapera. Mowa o 21-letnim Macie, który zdecydował się na współpracę z McDonald's. Od 18 października 2021 w sieci restauracji fast foodów możemy zamówić "zestaw Maty". W sieci jednak zawrzało - artyście zarzuca się m.in. promowanie złych nawyków żywieniowych.

"Zestaw Maty" kosztuje 18 złotych i składa się z potrójnego cheeseburgera, średnich frytek oraz Vanilla Matcha Latte. Zestaw można kupić jedynie mając specjalny kupon z aplikacji McDonald's.

Co więcej, raper razem z McDonald's stworzył kolekcję ubrań nawiązującą do słynnej sieci fast foodów. Ciuchy będzie można wygrać w ramach specjalnego konkursu.

Reklamowanie McDonald's przez znanych artystów nie jest niczym nowym, ale Macie nieźle dostało się w sieci. Nie tylko fani rapera, ale również osoby publiczne zaczęły go krytykować, że jako głos młodego pokolenia sprzedał się firmie, która kojarzy się z niezdrowymi nawykami żywieniowymi. Dziennikarka Paulina Młynarska napisała:

Kiedy ktoś, kto ma realny wpływ na zachowania wielkich grup młodych ludzi, zachęca za kasę do jedzenia najbardziej szkodliwego żarcia jakie istnieje, to chyba trzeba coś powiedzieć. Co Ty Mata, czytać nie umiesz? Nie wiesz co śmieciowe żarcie robi z ludzkim zdrowiem?