Pandemia koronawirusa zbiera swoje żniwo. W obliczu tak wyjątkowych okoliczności, wiele osób i firm zmobilizowało się do pomocy. Część polskich firm wyszła ze wspaniałą inicjatywą, niosąc pomoc w walce z wirusem.

Polskie firmy wspierają walkę z koronawirusem. Te darowizny robią wrażenie

Do walki z wirusem ruszyły takie firmy jak PGE, 4F, Lotos czy Orlen. Zarząd Polskiej Grupy Energetycznej postanowił przekazać kwotę 5 milionów złotych w ramach wsparcia działań związanych z zatrzymaniem rozprzestrzeniania koronawirusa. To jednak nie wszystko - zarząd spółki nawiązał kontakt z emerytowanymi pracownikami PGE, by pomóc im w tym trudnym czasie, a 50 pracowników zostało wydelegowanych do wsparcia obsługi Infolinii NFZ, gdzie można zdobyć najważniejsze informacje związane z postępowaniem w czasie pandemii.

Swoją cegiełkę dołożyła marka 4F. Firma OTCF, produkująca wspomnianą odzież sportową, przekazała już 300 par gogli na rzecz szpitala MSWiA w Warszawie. Co więcej, prezes firmy zapowiedział, że 20% ich przychodu wpływać będzie na konto szpitala MSWiA.

Walkę z koronawirusem wsparły również: Grupa Azoty (przekazując 3 miliony złotych szpitalom, zakładom opieki zdrowotnej i służbom sanitarnym), Agata Meble (w postaci darowizny w kwocie 1 miliona złotych na zakup sprzętu medycznego i środków zabezpieczenia sanitarnego), PKN Orlen (oferując kwotę 6 milionów złotych), Grupa Lotos (poprzez darowiznę w kwocie 5 milionów złotych), a także Fundacja Lotto im. Haliny Konopackiej ofiarując 4 miliony złotych na zakup sprzętu niezbędnego do walki z wirusem. To oczywiście nie wszystko. Wiele małych i dużych przedsiębiorstw postanowiło pomóc w możliwym dla siebie zakresie.

