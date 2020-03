Polskie gwiazdy w feministycznej akcji OLX z okazji Dnia Kobiet. O co chodzi w kampanii Bez jaj!?

8 marca - co roku niezliczone ilości mężczyzn kupują kobietom kwiaty, prawią im komplementy, sprawiają prezenty, by następnego dnia jak gdyby nigdy nic wrócić do patriarchalnego systemu, który niestety nadal rządzi światem i hołubione raz w roku osoby na co dzień dyskryminuje. Na szczęście powoli to zjawisko zaczyna się zmieniać dzięki ruchom równościowym, walczącym o takie samo traktowanie wszystkich bez względu na płeć. Firma OLX Polska postanowiła włączyć się w walkę z dyskryminującymi postawami wielu pracodawców i zorganizowała akcję Bez jaj!. O co w niej chodzi?

Bez jaj! - OLX i polskie gwiazdy walczą o równouprawnienie

W kampanii, którą promuje zabawnym półtoraminutowym wideo, utrzymanym w konwencji tandetnej reklamy leków, wzięły udział takie gwiazdy jak aktorki Tamara Arciuch, Olga Bołądź i Olga Kalicka, znana z kabaretów Katarzyna Pakosińska, jutuberka Paulina Mikuła oraz mistrzyni świata w boksie Agnieszka Rylik.

Głównym postulatem Bez jaj! jest zatrważająca dana statystyczna - według cyklicznego raportu GUS "Struktura wynagrodzeń według zawodów" w ośmiu na dziewięć największych grup zawodowych, kobiety zarabiają w Polsce mniej od mężczyzn. Średnio różnica to około 18,5% mniejsze wynagrodzenie. Wynik badań idealnie obrazuje symboliczna liczba 68 dni - tyle dni w roku kobiety średnio pracują za darmo. Co ciekawe 68. dniem roku jest właśnie 8 marca, czyli Dzień Kobiet.

Gwiazdy uczestniczące w akcji Bez jaj! zapraszają również do odwiedzenia strony internetowej bezjaj.org.pl, na której przedstawiono szczegóły dyskryminacji kobiet w Polsce na gruncie zawodowym. Każda z bohaterek w krótkich materiałach wideo porusza inny czynnik, wpływający na ten przykry stan rzeczy. Chodzi o takie zjawiska jak tokenizm, aksamitne getto, różnica w średnim wynagrodzeniu, autodyskryminacja oraz szklany sufit. Twórcy strony podali również pięć faktów na temat zawodowej sytuacji kobiet w Polsce, wynikających z badań rynku pracy.

W komentarzach pod feministycznym wideo pojawiło się oczywiście wiele mizoginistycznych głosów ze strony mężczyn, ale mamy nadzieję, że to jedynie internetowe trolle, a nie osoby na co dzień przebywające w towarzystwie kobiet. Akcje takie jak Bez jaj! są ważne, ponieważ unaoczniają palący problem od lat ignorowany przez różnego rodzaju instytucje. Ufamy, że w kolejnych latach sytuacja na rynku pracy ulegnie drastycznej zmianie i kobiety przestaną być w końcu dyskryminowane ze względu na płeć.

Czy kobiety powinny zarabiać tyle samo co mężczyźni? Co to za głupie pytanie? Oczywiście, że tak Nie! Jestem mizoginistycznym hejterem, więc się nie zgadzam! Kobiety muszą mieć gorzej od nas!

Zobacz też: Pracownica Spotify złożyła pozew do sądu w związku z dyskryminacją płciową