Polskie jezioro o niespotykanie czystej i przeźroczystej wodzie. Światło dociera na głębokość 14-15 metrów [WIDEO]

Jezior Jasne znajduje się na Pojezierzu Iławskim. Jego woda jest tak czysta, ponieważ pochodzi ze stopionej bryły lodu zalegającej w grubych warstwach piasku. To sprawia również, że jest wyjątkowo przejrzyste. Średnia głębokość jeziora wynosi 8,4 metrów, natomiast głębokość maksymalna to 19,8 metrów.

Tajemnica najczystszego jeziora w Polsce

Mogłoby się wydać, że w tak krystalicznie czystej wodzie flora i fauna ma doskonałe warunki bytowe. Nic bardziej mylnego. Zarówno fauna, jak i flora jest bardzo uboga. Wszystko z powodu wysokiej kwasowości wody – jej pH wynosi aż 4,3.

Ze względu na skład i charakter wody życie biologiczne w tym jeziorze jest mało imponujące. Ogranicza się ono do kilku gatunków glonów i sinic oraz do wąskiego pasa roślinności przybrzeżnej.

W Jasnym żyją jednak ryby. Są kanibalistyczne okonie karłowate, które pożerają się nawzajem. Również glony i sinice prawie nie występują i jest ich zaledwie kilka gatunków. Kwasowości wody sprawia również, że przybrzeżny pas roślinności jest bardzo wąski.

Za to na samym jeziorze można spotkać Gągoły, kaczki zakładające gniazda w wypróchniałych dziuplach drzew na wysokości 2-30 m. Ptaki te są wpisane w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt jako gatunek ocalony przed wyginięciem.

Na podstawie badania przeprowadzone w 1995 roku wody jeziora zaliczono do I klasy czystości. Według urzędowego spisu opracowanego przez Komisję Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych prawidłowa nazwa jeziora to Jezioro Czyste, jednak w większości publikacji i na mapach topograficznych jezioro to występuje pod nazwą Jezioro Jasne.



Oczywiście zarówno kąpiele w jeziorze, jak i uprawianie sportów wodnych są surowo zabronione. Jednak zawsze możemy udać się na pieszą wycieczkę po rezerwacie i zobaczyć na własne oczy ten cud przyrody.

