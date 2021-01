Travellers' Choice Awards 2021 to ranking najciekawszych i najpopularniejszych kierunków turystycznych 2020. Użytkownicy Tripadvisor wyróżnili polskie miasto.

Chociaż większość z nas mało podróżowało w 2020, to jednak znaleźli się śmiałkowie, którzy wyjeżdżali do najróżniejszych zakątków Ziemi. Które miejsca są najciekawsze dla turystów? Okazuje się, że coraz większym zainteresowaniem cieszy się polskie miasto. Serwis Tripadvisor postanowił podsumować oceny swoich użytkowników, by stworzyć ranking najciekawszych miejsc. Oto zwycięzcy Travellers' Choice Awards 2021.

Polskie miasto wyróżnione w rankingu Tripadvisor. To jeden z popularnych kierunków w 2020

Jak podaje radiozet.pl, w Travellers' Choice Awards 2021 wzięto pod uwagę punkty przyznane przez użytkowników oraz recenzje. Stworzono kilka kategorii: najpopularniejsze kierunki podróżnicze, najmodniejsze destynacje, miejsca zdobywające popularność. Jak również wyróżniono najlepsze plaże, hotele, linie lotnicze, restauracje, atrakcje turystyczne czy parki narodowe.

Co ciekawe, w jednej z tych kategorii wyróżniono polskie miasto. Chodzi o miejsca, które zdobywają popularność. Które miasto obstawiacie? Na 9. pozycji znalazł się Wrocław. Najpopularniejszym kierunkiem w 2020 roku było Bali, które zdetronizowało Londyn. Natomiast najmodniejszym kierunkiem okazało się Cabo San Lucas w Meksyku.

Zobaczcie, które jeszcze miejsca zostały wyróżnione w 3 najciekawszych rankingach. Każda z list została zawężona do ścisłej 10-tki.

Travellers' Choice Awards 2021: Popularne kierunki

Bali, Indonezja Londyn, Wielka Brytania Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie Rzym, Włochy Paryż, Francja Hanoi, Wietnam Kreta, Grecja Bangkok, Tajlandia Barcelona, Hiszpania Stambuł, Turcja

Travellers' Choice Awards 2021: Modne kierunki na topie

Cabo San Lucas, Meksyk Korsyka, Francja Doha, Katar Sanya, Chiny Gatlinburg, Tennessee Queenstown, Nowa Zelandia Tulum, Meksyk Natal, Brazylia Kas, Turcja Gwadelupa

Travellers' Choice Awards 2021: Kierunki zdobywające popularność