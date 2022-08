Polskie piramidy są starsze od egipskich budowli i Stonehenge. Jakie tajemnice skrywają?

Piramidy są jednymi z najbardziej tajemniczych budowli starożytności. Możemy je spotkać w różnych miejscach na świecie, ale jak się okazuje, znajdują się również w Polsce.

Polskie piramidy są starsze od tych z Egiptu, a nawet od kamiennego kręgu w Stonehenge. Gdzie można je zobaczyć i co o nich wiemy?

Elon Musk twierdzi, że piramidy w Gizie to sprawka kosmitów. Co na to rząd Egiptu?

Lasy Państwowe opublikowały niedawno bardzo ciekawy wpis na Twitterze.

- napisali leśnicy.

Unikatowy fenomen kulturowo-przyrodniczy znajduje się na terenie Nadleśnictwa Koło. Jest to sześć megalitycznych grobowców, których wiek szacuje na ponad 5500 lat. Wybudowano je zatem przed budowlą w Stonehange czy piramidami w Egipcie.

Pięć obiektów znajduje się w miejscowości Wietrzychowice (gmina Izbica Kujawska), jedna w Gaju Stolarskim. Obszar stanowi Park Kulturowy Wietrzychowice, utworzony w 2006 roku.

Piramidy mają formę długich, trapezowatych w rzucie poziomym, ziemnych nasypów, szerokich od 6,5 do 10 m w części czołowej i wysokich na ponad 2 m. Nasypy ziemne obstawione są od czoła i po bokach dużymi głazami polnymi, których dłuższa średnica wynosi do 1,5 m. Grzbiet stopniowo, na zróżnicowanych kolejnych grobowcach obniża się do poziomu gruntu – od płn.-zach. Grobowce są miejscem pochówku starszyzny rodowej. Do dziś zachowały się w nich szczątki ludzkie